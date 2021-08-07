Сексуальна українська ведуча похизувалася розкішним тілом у купальнику: гаряче фото

Знайомся, наша нова героїня – Олександра Лобода. Сексуальна телеведуча потішила своїх підписників гарячим фото з відпочинку. На ньому вона позує у купальнику, який виграшно підкреслює спокусливі форми 33-річної красуні. Гайда насолоджуватися свіжим кадром Олександри Лободи на Men 24!

Спокусливе фото Олександра Лобода зробила під час відпочинку у басейні. Красуня вкотре нагадала, що до кінця літа залишилося не так уже й багато часу, тож не варто відкладати на завтра те, що ти можеш зробити уже сьогодні!

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"І про погоду на вихідні... Хоча... власне, яка різниця. Літа залишилося уже не так багато. Тому ловимо сонечко та насолоджуємося кожним днем. Крутих вихідних вам", – написала вона під публікацією.

Не дивно, що за лічені години пост красуні зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Красуня";

"Насолоджуйся вихідними";

"Сашуля, як завжди красива";

"Неперевершена";

"Сексуальна";

"Неймовірно вродлива";

"Найгарніша дівчинка України".



Олександра Лобода показала розкішне тіло у купальнику / Фото з інстаграму Лободи

Нам теж шалено подобається Олександра Лобода. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську телеведучу та поставити їй лайк. Тобі не важко, а їй буде дуже приємно!

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