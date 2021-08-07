Сексуальная украинская ведущая похвасталась роскошным телом в купальнике: горячее фото

Знакомься, наша новая героиня – Александра Лобода. Сексуальная телеведущая порадовала своих подписчиков горячим фото с отдыха. На нем она позирует в купальнике, который выигрышно подчеркивает соблазнительные формы 33-летней красавицы. Айда наслаждаться свежим кадром Александры Лободы на Men 24!

Соблазнительное фото Александра Лобода сделала во время отдыха в бассейне. Красавица в очередной раз напомнила, что до конца лета осталось не так уж много времени, поэтому не стоит откладывать на завтра то, что ты можешь сделать уже сегодня!

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"И о погоде на выходные... Хотя... собственно, какая разница. Лета осталось уже не так много. Поэтому ловим солнышко и наслаждаемся каждым днем. Крутых выходных вам", – написала она под публикацией.

Неудивительно, что за считанные часы пост красавицы собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Красотка";

"Наслаждайся выходными";

"Сашуля, как всегда, красивая";

"Непревзойденная";

"Сексуальная";

"Невероятно красивая";

"Самая красивая девочка Украины".



Александра Лобода показала роскошное тело в купальнике / Фото с инстаграма Лободы

Нам тоже безумно нравится Александра Лобода. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на украинскую телеведущую и поставить ей лайк. Тебе не трудно, а ей будет очень приятно!

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