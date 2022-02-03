Олександра Назарова: гарячі фото фігуристки, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади-2022

Українська фігуристка Олександра Назарова стала однією зі спортсменів, які нестимуть наш прапор на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022. З цієї нагоди лови гарячі фото красуні!

Складно собі уявити церемонію відкриття Олімпійських ігор без параду прапороносців. Україна визначилася зі своїми кандидатами. Цього разу ними стали олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу Олександр Абраменко, а також срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова. Гайда разом з 24 каналом дивитися гарячі фото української спортсменки!

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Олександра Назарова – фігуристка, котра на початку своєї кар'єри займалася одиночним катанням. Згодом її тренерка Галина Чурілова поставила у пару з Михайлом Касало. Пара виступала разом недовго, тож у спортсменки з'явився новий партнер – Максим Нікітін. Разом із ним вона дебютувала на міжнародній арені під час юніорських етапів Гран-прі восени 2010 року. А вже у 2012 році пара завоювала срібну нагороду на перших Юнацьких Олімпійських іграх. На цьому спортивні досягнення нашої героїні не закінчуються. Ми ж загостримо увагу на тому, що вона публікує в мережі.

Олександра Назарова

Інстаграм: aleksandralfs

aleksandralfs Вік: 25 років

25 років Знак Зодіаку: Стрілець

Стрілець Ріст: 170 сантиметрів

170 сантиметрів Країна: Україна

Красуня не лише активно займається спортом. Вона ще й готує кондитерські вироби, подорожує та ділиться зі своїми підписниками світлинами зі свого життя. Ясна річ, що Олександра Назарова обожнює відпочинок на морі, тож кадрів біля води на її сторінці досить багато. І тут немає нічого дивного, адже лід – її пристрасть – один з агрегатних станів тієї самої води.

Гарячі фото Олександри Назарової



Олександра Назарова обожнює відпочинок біля води / Фото з інстаграму Назарової



Світлинами з відпочинку Назарова ділиться у мережі / Фото з інстаграму Назарової



Олександра Назарова знається на відпочинку на морі / Фото з інстаграму Назарової



Підписники спортсменки у захваті від неї / Фото з інстаграму Назарової



Не менше уваги заслуговують спокусливі фото спортсменки / Фото з інстаграму Назарової



Підпишися на Олександру Назарову в інстаграмі негайно / Фото з інстаграму Назарової

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2022Тож не проґав її, а також можливість побачити українських прапороносців!

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Наостанок нагадаємо, що Олександра Назарова – учасниця зимової Олімпіади-2018 у Пхьончхані, Південній Кореї. У цьогорічних Олімпійських іграх вона разом з Максимом Нікітіним також боротимуться за медалі. Тож триматимемо за них двох кулачки!