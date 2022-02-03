Александра Назарова: горячие фото фигуристки, которая понесет флаг на открытии Олимпиады-2022

Украинская фигуристка Александра Назарова стала одним из спортсменов, которые будут нести наш флаг на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022. По этому случаю лови горячие фото красавицы!

Сложно представить церемонию открытия Олимпийских игр без парада флагоносцев. Украина определилась со своими кандидатами. На этот раз ими стали олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко, а также серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Айда вместе с 24 каналом смотреть горячие фото украинской спортсменки!

Стоит внимания Забыли об нейтральности: почему растет популярность премиум-алкоголя

Александра Назарова – фигуристка, которая в начале своей карьеры занималась одиночным катанием. Впоследствии ее тренер Галина Чурилова поставила в пару с Михаилом Касало. Пара выступала вместе недолго, так что у спортсменки появился новый партнер – Максим Никитин. Вместе с ним она дебютировала на международной арене на юниорских этапах Гран-при осенью 2010 года. А уже в 2012 году пара завоевала серебряную награду на первых Юношеских Олимпийских играх. На этом спортивные заслуги нашей героини не заканчиваются. Мы же уделим внимание тому, что она публикует в сети.

Александра Назарова

Инстаграм: aleksandralfs

aleksandralfs Возраст: 25 лет

25 лет Знак Зодиака: Стрелец

Стрелец Рост: 170 сантиметров

170 сантиметров Страна: Украина

Красавица не только активно занимается спортом. Она еще и готовит кондитерские изделия, путешествует и делится со своими подписчиками фотографиями из своей жизни. Понятно, что Александра Назарова обожает отдых на море, поэтому кадров у воды на ее странице достаточно много. И здесь нет ничего удивительного, ведь лед – ее страсть – одно из агрегатных состояний той же воды.

Горячие фото Александры Назаровой



Александра Назарова обожает отдых у воды / Фото с инстаграма Назаровой



Фотографиями с отдыха Назарова делится в сети / Фото с инстаграма Назаровой



Александра Назарова знает толк в отдыхе на море / Фото с инстаграма Назаровой



Подписчики спортсменки в восторге от нее / Фото с инстаграма Назаровой



Не меньше внимания заслуживают соблазнительные фото спортсменки / Фото с инстаграма Назаровой



Подпишись на Александру Назарову в инстаграме немедленно / Фото с инстаграма Назаровой

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 годаПоэтому не упусти ее, а также возможность увидеть украинских флагоносцев!

Тебе понравится Фитнес-модель Люсия Яворчекова заворожила фанатов упругими ягодицами

Напоследок напомним, что Александра Назарова – участница зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, Южной Корее. В нынешних Олимпийских играх она вместе с Максимом Никитиным также будут бороться за медали. Так что будем держать за них двух кулачки!