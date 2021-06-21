Олімпійський бігун і професійний велосипедист помінялися місцями: хто сильніший

Безперервна ворожість між бігунами та велосипедистами глибоко вкоренилася та добре задокументована. Ну гаразд, не все так драматично. Але нове відео показує нам чергове божевільне суперництво. Дізнайся, хто у нашому випадку крутіший: бігун чи велосипедист?

На відео бігун на середні дистанції Енді Бадделей, котрий представляв Велику Британію на Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році. Він кидає виклик велосипедистові, який бере участь у гонках на шосейних дорогах, Лоуренсу Карпентеру. У їхньому змаганні кожен проявить свої навички, а потім спробує впоратися з завданням іншого.

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Бігова доріжка та велотренажер встановлені поруч. Обидва чоловіки почнуть зі своєї найсильнішої дисципліни. Тобто Енді почав з 5-кілометрового бігу, а Лоуренс – з 16-кілометрового велопробігу (дистанції розраховані приблизно на однаковий час). Після цього кожен з них переходить до дисципліни суперника. На фініші спортсмен, котрий показав найкращий сумарний час, перемагає у змаганні.

Енді фінішує першим о 17:06, вигравши перший раунд. Хоча він відразу ж висловлює занепокоєння з приводу велопробігу. Щоб ти розумів, профі в цій області Лоуренс, впорався за 22 хвилини і 27 секунд.

Після 15-хвилинного відпочинку обидва спортсмени міняються місцями та проходять другий тест на "найслабшу дисципліну".

"Це трохи страшно. Я не знаю, що станеться, але я постараюся зробити все можливе... Практично вперше на біговій доріжці", – зізнається Лоуренс.

Дивися, як бігун і велосипедист намагаються помінятися місцями:

Новачок у велоспорті Енді зізнається, що занадто рано почав набирати обертів. До середини гонки його литкові м'язи буквально горять.

"Це дорого мені обійдеться", – каже він, ненадовго злазячи з велосипеда. Після цього він повертається, щоб спробувати надолужити згаяний час.

Лоуренс фінішував першим у другому раунді, пробігши 5 кілометрів за 25 хвилин і 15 секунд. Велопробіг Енді тривав 31 хвилину і 45 секунд. Оскільки виграє найменший спільний час, то Лоуренс заслужено стає переможцем. Його загальний час – 47 хвилин і 42 секунди. Енді ж впорався з завданням за 48 хвилин і 51 секунду.

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