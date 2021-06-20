У недавньому ролику колишній рекордсмен світу з "пивної милі", професійний бігун і дворазовий олімпієць Нік Сіммондс разом зі своїми приятелями приймає виклик. Вони п'ють пиво та намагаються подолати дистанцію.

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Що таке "пивна миля"?

Для новачків пояснюємо. "Пивна миля" пропонує бігунам подолати 4 кола, випиваючи пиво на початку кожного з них. Ясна річ, що брати участь у такому виклику можуть лише повнолітні. Та й ми б не дуже рекомендували захоплюватися ним.

У цьому конкретному випробуванні беруть участь Нік Сіммондс, ентузіаст бігу Том, а також чемпіон з випивки, який просто не може бігати. Не обійшлося без таємничого "братського хлопчика" в яскраво-рожевому комбінезоні Morphsuit у повний зріст.

Дивися, як хлопці справляються з "пивною милею":

"Алкоголь не вражає. Ми біжимо лише 8 або 10 хвилин. У вас недостатньо часу, щоб алкоголь змусив відчути вас п'яними. У вас просто тонна адреналіну та сильні спазми у животі", – наголошує Сіммондс.

Спойлер: ентузіаст бігу, капітан Том, "убиває" суперників за 7 хвилин і 5 секунд. Але він не зупиняється на досягнутому. Випиваючи ще пива, він пробігає п'яте коло з чемпіоном з випивки, який відстав від групи. Справжній чемпіон цей ваш Том.

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