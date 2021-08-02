Падай – підіймайся: олімпійський гімнаст кинув собі виклик скейтбордингом – кумедне відео

Ніл Вілсон, котрий завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх 2016 року в категорії спортивної гімнастики, регулярно кидає собі виклики. Після виходу на пенсію у ролі гімнаста він зібрав шалену кількість підписників на ютубі, де співпрацює зі спортсменами з інших дисциплін. А його новий виклик пов'язаний з катанням на скейті.

Нещодавно Ніл Вілсон поставив перед собою завдання спробувати якомога більше різних олімпійських видів спорту. І жереб цього разу випав на скейтбординг.

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Олімпійський гімнаст кинув собі виклик скейтбордом

Ніл зустрічається зі скейтбордистами Нодді, Джоелом і Карлом у критому скейт-парку Action Space, щоб навчитися кататися на скейті. Здавалося б, досвід у гімнастиці мав би гарантувати баланс, рухливість та силу корпусу, але на практиці все дещо не так. Наш герой виявляє, що скейтбординг вимагає абсолютно іншого типу координації.

Вони починають з простого, демонструючи, як маневрувати на рампі, перш ніж перейти до більших і складніших трас. Там то завдання полягає в тому, щоб тримати верхню частину тіла повністю нерухомою, дозволяючи дошці повертатися. Звучить простіше, ніж виконується...

Скейтбордисти також вчать Ніла деяких популярних трюків. І після пари спроб він освоює, як виштовхнути Оллі, перш ніж перейти до складніших рухів. Відразу ж зауважимо, що падіння зі скейта – це його.

"Думаю, мені потрібно в лікарню", – говорить він у кінці відео.

Дивися, як Ніл Вілсон справляється з катанням на скейтборді:

Зауважимо, що скейтбординг офіційно додали до списку Олімпійських видів спорту у 2016 році.

Цьогоріч, можливо, найвідоміший скейтбордист на планеті, Тоні Хоук, коментував змагання зі скейтбордингу під час Ігор у Токіо.

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