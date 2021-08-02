Падай – поднимайся: олимпийский гимнаст бросил себе вызов скейтбордингом – смешное видео

Нил Уилсон, который завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года в категории спортивной гимнастики, регулярно бросает себе вызовы. После выхода на пенсию в роли гимнаста он собрал безумное количество подписчиков на ютьюбе, где сотрудничает со спортсменами из других дисциплин. А его новый вызов связанный с катанием на скейте.

Недавно Нил Уилсон поставил перед собой задачу попробовать как можно больше различных олимпийских видов спорта. И жребий на этот раз выпал на скейтбординг.

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Олимпийский гимнаст бросил себе вызов скейтбордом

Нил встречается с скейтбордистами Нодди, Джоэлом и Карлом в крытом скейт-парке Action Space, чтобы научиться кататься на скейте. Казалось бы, опыт в гимнастике должен гарантировать баланс, подвижность и силу корпуса, но на практике все несколько не так. Наш герой обнаруживает, что скейтбординг требует совершенно другого типа координации.

Они начинают с простого, демонстрируя, как маневрировать на рампе, прежде чем перейти к большим и сложным трассам. Там то задача состоит в том, чтобы держать верхнюю часть тела полностью неподвижной, позволяя доске возвращаться. Звучит проще, чем выполняется...

Скейтбордисты также учат Нила некоторым популярным трюкам. И после пары попыток он осваивает, как вытолкнуть Олли, прежде чем перейти к более сложным движениям. Сразу же заметим, что падение со скейта – это его.

"Думаю, мне нужно в больницу", – говорит он в конце видео.

Смотри, как Нил Уилсон справляется с катанием на скейтборде:

Заметим, что скейтбординг официально добавили в список Олимпийских видов спорта в 2016 году.

В этом году, возможно, самый известный скейтбордист на планете, Тони Хоук, комментировал соревнования по скейтбордингу во время Игр в Токио.

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