У своєму новому відео блогерка Лексі Лімітлесс показала, як тренування Галь Гадот змінили її за 30 днів. Для цього нового виклику вона об'єдналася зі знаменитим тренером і дієтологом Магнусом Лігдбаком. Вона цілий місяць їсть і тренується, як зірка "Диво-жінки", щоб стати справжньою супергероїнею.

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Блогерка спробувала перевтілитися на "Диво-жінку"

Магнус скеровує Лексі через ті ж види тренувань, які він і Гадот використовували під час підготовки до "Диво-жінки 1984". Вони охоплюють низку вправ, які Лексі ніколи раніше не виконувала, а також 2 дні відпочинку на тиждень.

"Кожен мускул у моєму тілі болить. Значно важче, ніж було, коли я почала займатися спортом", – каже вона після першого тижня.

Протягом усього місяця Лексі сиділа на суворій дієті – не більше 1700 калорій на день. Вона складається зі:

105 грамів білка

175 грамів вуглеводів

60 грамів жиру

Загалом наша героїня їсть по 5 разів на день. Усе для того, щоб досягнути результатів Галь Гадот.

Типовий сніданок "Диво-жінки" – 3 яйця та авокадо. Після нього вона випиває протеїновий коктейль. На обід Магнус рекомендує порцію білка розміром з кулак, дві частини вуглеводів і одну частину жирів. Наприклад, основною стравою, яку Гадот їла під час підготовки до знімань у "Диво-жінці", була риба на грилі з салатом і джерелом повільних вуглеводів, наприклад, ячменем.

Потім іде ще один протеїновий коктейль, у другій половині дня. Останній прийом їжі – ще одна порція білка розміром з кулак, два кулаки вуглеводів і один кулак жирів.

Лексі пояснює, що один з аспектів цієї дієти, до якого треба звикнути, – вживання більшої кількості продуктів з одночасною втратою жиру.

"Я думаю, що частина, з якою я борюся найбільше, – отримання достатньої кількості вуглеводів у моєму тілі. Це, щонайменше, удвічі більше їжі, яку я зазвичай їм... Це шалено суперечить тій божевільній культурі екстреної дієти, коли люди в основному голодують, щоб схуднути", – зауважує вона.

Дивися, як 30 днів Лексі Лімітлесс жила за графіком Галь Гадот:

Результати тренувань

Протягом 30 днів Лексі набирає 770 грамів м'язів і втрачає 1,3 кілограма жиру. Це є продовженням прогресу, якого вона досягнула у своєму випробуванні "Розкрадачка гробниць", коли вона пробувала режим Алісії Вікандер. Однак вона також виявила ще одну перевагу цього виклику: більше дисципліни та послідовності у своєму розпорядку дня.

"Я знаю, що мені потрібно виділяти хоча б годину на день, щоб займатися фізичними вправами та піклуватися про своє тіло. А ще дуже важливе уважне ставлення до їжі. Це дійсно хороша структурна зміна у моєму житті", – наголошує Лексі.

P.S. фінал ролика тобі однозначно сподобається. Тож додивися його до кінця!

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