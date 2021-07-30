Спокуслива Міс Всесвіт вразила підписників гарячими фото у купальнику

Олівіа Калпо – ще одна наша улюблениця. Міс Всесвіт 2012 регулярно викладає у мережі гарячі та доволі провокативні фото, які миттєво стають улюбленими серед її підписників. Цього разу красуня знялася у купальнику, чим не на жарт розбурхала користувачів мережі. Гайда насолоджуватися порцією спокуси від Олівії Калпо на Men 24!

Якщо і є в інстаграмі красуня, від якої категорично не хочеться відписуватися, то це без сумніву Олівіа Калпо. Міс Всесвіт 2012 не лише регулярно викладає в мережу фото, а й з величезним задоволенням розбурхує своїх підписників сміливими образами. От цього разу вона знялася у купальнику, який виграшно підкреслює її спокусливі форми!

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"Прокинулася в Італії", – написала вона під публікацією.

Прихильникам Олівії Калпо шалено сподобався новий пост красуні. Про це свідчать понад 130 тисяч лайків, а також безліч коментарів під ним:

"Ти приголомшлива";

"Твоє тіло дивовижне";

"Люблю тебе, крихітко";

"Абсолютно надзвичайна та приваблива";

"Вау, ти сама бездоганність";

"Дуже красива дівчинка";

"Надзвичайно гаряча";

"Розкішна королева".



Олівіа Калпо розбурхала мережу гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Калпо



Підписники Олівії Калпо у захваті від спокусливих кадрів красуні / Фото з інстаграму Калпо

Слідкувати за Олівією Калпо в інстаграмі – одне задоволення. Тож ми закликаємо тебе не полінуватися та підписатися на Міс Всесвіт 2012. Гарантуємо, що на її сторінці з'явиться ще багато гарячих фото!

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