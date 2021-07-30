Соблазнительная Мисс Вселенная поразила подписчиков горячими фото в купальнике

30 июля 2021 , 04:37
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Источник:

инстаграм Оливии Калпо

Оливиа Калпо – еще одна наша любимица. Мисс Вселенная 2012 регулярно выкладывает в сети горячие и довольно провокационные фото, которые мгновенно становятся любимыми среди ее подписчиков. На этот раз красавица снялась в купальнике, чем не на шутку взбудоражила пользователей сети. Айда наслаждаться порцией соблазна от Оливии Калпо на Men 24!

Если и есть в инстаграме красавица, от которой категорически не хочется отписываться, то это несомненно Оливиа Калпо. Мисс Вселенная 2012 не только регулярно выкладывает в сеть фото, но и с огромным удовольствием будоражит своих подписчиков смелыми образами. Вот на этот раз она снялась в купальнике, который выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы!

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"Проснулась в Италии", – написала она под публикацией.

Поклонникам Оливии Калпо безумно понравился новый пост красавицы. Об этом свидетельствуют более 130 тысяч лайков, а также множество комментариев под ним:

  • "Ты потрясающая";
  • "Твоё тело удивительное";
  • "Люблю тебя, крошка";
  • "Абсолютно чрезвычайная и привлекательная";
  • "Вау, ты сама безупречность";
  • "Очень красивая девочка";
  • "Чрезвычайно горячая";
  • "Роскошная королева".


Оливиа Калпо взбудоражила сеть горячими фото в купальнике / Фото с инстаграма Калпо


Подписчики Оливии Калпо в восторге от соблазнительных кадров красавицы / Фото с инстаграма Калпо

Следить за Оливией Калпо в инстаграми – одно удовольствие. Поэтому мы призываем тебя не полениться и подписаться на Мисс Вселенную 2012. Гарантируем, что на ее странице появится еще много горячих фото!

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Автор: Назарій Лазур