Орландо Блум показав тренування, яке дозволяє акторові залишатися у бездоганній формі

Орландо Блум – один з тих небагатьох акторів, хто викликає непідробний захват. І мовиться тут не лише про зйомки у фільмах, а й про підтримку тіла у формі. На днях зірка "Піратів Карибського моря" виклав у мережу ролик, на якому показав тренування, яке виконує 44-річний Блум. І воно однозначно заслуговує на увагу!

Актор виконує силову програму, яка включає тяги зі штангою, відтискання на брусах та багато іншого. Усе для того, щоб зберігати рельєф, який потім активно обговорюють не лише у мережі, а й таблоїдах.

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Орландо Блум тренується під пильним наглядом

Поки Блум робить рухи, до нього долучається його милий пес Бадді, який уважно стежить за зіркою. Він чемно сидить у своєму рюкзаку та, наче мотивує зірку "Піратів Карибського моря" не здаватися та витискати з себе максимум.

Наречена Блума, співачка Кеті Перрі, була однією з перших, хто відреагував на це у коментарях:

"Ну, я думаю, хтось повинен бути найкращим у стосунках", – пожартувала вона.

– пожартувала вона. "Ти збожеволів", – додала актриса Гвінет Пелтроу.

Нам залишається лише здогадуватися, чи це він так тренується у рамках підготовки до майбутньої ролі, або, можливо, це звична його рутина. В останні ж місяці фанати припустили, що Блум і Перрі, котрі побралися у 2019 році та народили донечку Дейзі у 2020 році, могли таємно зіграти весілля під час карантину. І це він до весілля так готувався.

Дивися, як тренується Орландо Блум, щоб бути у формі:

У чому у нас немає жодних сумнівів, так це у тому, що Блум – не новачок у тренажерному залі. У свої 44 роки актор виглядає таким же сухорлявим і м'язистим, як і завжди. Деякі ж його фанати порівнюють актора по статурі з гравцем регбі.

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