Фітнес-тренер Нік Волкер знається на тому, що потрібно робити, щоб побудувати міцне та фактурне тіло. Ба більше: він ще й з радістю ділиться вправами, які допоможуть кожному наростити омріяний рельєф. Тож лови круті вправи для верхньої частини тіла та гайда працювати над собою!

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Вибухове тренування верхньої частини тіла

Ціль: плечі / груди / трицепс / ядро

"Міксування тренування шляхом зміни схем повторень не лише допоможе зробити їх інтенсивнішими, а й кине виклик самому собі. Зосередься на контролі та стисненні під час цього тренування для досягнення найкращих результатів", – закликає Нік Волкер.

Запусти секундомір. Виконай 10 повторень усіх трьох рухів, після цього виконай 9 повторень, 8 повторень і так далі, аж до 1 повторення. Відпочивай якомога менше, але стільки, скільки потрібно.

Які вправи слід виконати:

Підйом гантель вгору та жим.

Відтискання на похилій лаві на одній руці (вважається, як повне повторення після кожної руки)

Відкидання на трицепс високою планкою (ця вправа також "підпалює" твій корпус)

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від Ніка Волкера:

Порада від тренера: для початку берися за легші гирі, щоб не надто навантажувати себе. А також не забувай отримувати задоволення від процесу!

Візьми на озброєння комплекс вправ Ніка Волкера, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. Гайда працювати над власним тілом і не відкладати на завтра те, що можна і треба зробити уже сьогодні!

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