Ідеальне перше побачення: ось перелік найкращих тем для початку розмови

Перше побачення може стати незручним, якщо не знайти спільну мову з людиною. Особливо якщо у вас закінчаться теми для розмови вже протягом перших кількох хвилин.

Щоб не переживати незручну мовчанку або паузи сум'яття, поглянь на ці кілька чудових ідей для розмови на першому побаченні. Вони можуть допомогти налагодити зв'язок у парі й підвищити шанси на побачення номер два.

До теми Що можна і чого не можна робити на першому побаченні: чіткий посібник для хлопців

Які найкращі теми для початку розмови під час першого побачення

Почни з основ. Розпитуючи більше про минуле співрозмовника, можна спрямувати розмову на різні цікаві теми: як ви проводите дні, де живете, чи подобається вам оточення, що подобається робити тощо. Тільки уникай запитань поспіхом, щоб розмова не стала схожою на допит. І розповідай про себе, коли тебе розпитують.

Розпитуючи більше про минуле співрозмовника, можна спрямувати розмову на різні цікаві теми: як ви проводите дні, де живете, чи подобається вам оточення, що подобається робити тощо. Тільки уникай запитань поспіхом, щоб розмова не стала схожою на допит. І розповідай про себе, коли тебе розпитують. Поговоріть про те, звідки ви родом. Коли ви ділитеся досвідом з дитинства, це може зміцнити зв'язок між вами, допомогти вам дізнатися більше одне про одного. Причім незалежно від того, чи походите ви зі схожого, чи з різного середовища.

Коли ви ділитеся досвідом з дитинства, це може зміцнити зв'язок між вами, допомогти вам дізнатися більше одне про одного. Причім незалежно від того, чи походите ви зі схожого, чи з різного середовища. Заглиблюйся у вподобання. Якщо сімейні справи та дитячі переживання здаються занадто глибокими для першого побачення темами, можна перейти до простих запитань – до обговорення можливих спільних інтересів, якостей та вподобань. До прикладу, "ти жайворонок чи сова?" або "ти любиш собак чи котів?"

Якщо сімейні справи та дитячі переживання здаються занадто глибокими для першого побачення темами, можна перейти до простих запитань – до обговорення можливих спільних інтересів, якостей та вподобань. До прикладу, "ти жайворонок чи сова?" або "ти любиш собак чи котів?" Обговорюйте улюблені фільми, серіали та книги. У сучасному світі точно не бракує потокових сервісів чи доступу до фільмів, серіалів або літератури. Розмова про серіали, які ви дивитеся, про фільми, які обов'язково варто подивитися, і про улюблені книги допоможе розкрити більше про тебе і співрозмовника.

Перше побачення потребує ретельної уваги, тож краще наперед знати теми для розмови / Фото DrazenZigic@freepik

Розкажи про свої захоплення. Розмова про улюблені справи та хобі покаже, що саме робить тебе тим, ким ти є. Якщо ти гітарист, йог або футбольний фанат, розповідь про ці інтереси може допомогти створити нові можливості для тебе і партнера, щоб познайомитися на більш значущому рівні.

Розмова про улюблені справи та хобі покаже, що саме робить тебе тим, ким ти є. Якщо ти гітарист, йог або футбольний фанат, розповідь про ці інтереси може допомогти створити нові можливості для тебе і партнера, щоб познайомитися на більш значущому рівні. Поговоріть про подорожі. Чи вважаєш ти себе мандрівником? Чи сподіваєшся відвідати Грецію? А, може, навіть бував на Гаваях? Розмова про подорожі – найкраща тема для першого побачення, адже дозволяє ділитися своїми історіями (як хорошими, так і поганими), розповідати про місця і, зауваж, виявляти потенційні несумісності.

Чи вважаєш ти себе мандрівником? Чи сподіваєшся відвідати Грецію? А, може, навіть бував на Гаваях? Розмова про подорожі – найкраща тема для першого побачення, адже дозволяє ділитися своїми історіями (як хорошими, так і поганими), розповідати про місця і, зауваж, виявляти потенційні несумісності. Обговоріть улюблену музику. Ти можеш багато дізнатися про людину, розмовляючи про її улюблену музику. Це, безумовно, чудова тема для розмови на першому побаченні. Ви можете дізнатися, що вам подобається однакова музика, чи, можливо, ви ходили на концерти одних і тих самих гуртів. Але також ви можете розширити свій музичний репертуар, дізнавшись про жанри та гурти, які подобаються іншій людині.

Ти можеш багато дізнатися про людину, розмовляючи про її улюблену музику. Це, безумовно, чудова тема для розмови на першому побаченні. Ви можете дізнатися, що вам подобається однакова музика, чи, можливо, ви ходили на концерти одних і тих самих гуртів. Але також ви можете розширити свій музичний репертуар, дізнавшись про жанри та гурти, які подобаються іншій людині. Поговоріть про свої амбіції. Де ти бачиш себе через 5 років? А через 10? Можливість відверто поговорити про свої цілі, надії та бажання на першому побаченні може бути чудовим способом пізнати одне одного краще. Цілі не обов'язково мають бути пов'язані з кар'єрою – важливо поділитися тим, чого ти хотів би досягти. Нехай то навчитися грати на гітарі чи освоїти французьку кухню.

Де ти бачиш себе через 5 років? А через 10? Можливість відверто поговорити про свої цілі, надії та бажання на першому побаченні може бути чудовим способом пізнати одне одного краще. Цілі не обов'язково мають бути пов'язані з кар'єрою – важливо поділитися тим, чого ти хотів би досягти. Нехай то навчитися грати на гітарі чи освоїти французьку кухню. Поговоріть про їжу. Перші побачення не завжди передбачають їжу, але розмова про їжу може стати чудовим способом підготувати ґрунт для другого побачення. Розповідаючи про свої улюблені ресторани, кухні та пекарні, ти й твоя половинка зможете обговорити найкращі місця в місті, де можна перекусити, а також найкращу страву, яку ви коли-небудь їли.

І зверни увагу, це важливо! Навіть найкращі розмови на першому побаченні не можуть його врятувати, якщо хімія відсутня. У такому випадку краще делікатно поставити крапку в розмові, а не шукати нові теми.