Як зробити так, щоб останніх не було або бодай вкрай поменшало? Маємо кілька порад для хлопців, що можна і чого не можна робити, щоб переконатися, що вони абсолютно точно справлять враження на першому побаченні.

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Правила першого побачення, які тобі необхідно знати

Приходь вчасно. Повідомлення "Нумо зустріньмося! Лиш я не впевнений, коли" не може за хвилину перетворитися на "Я вже викликаю таксі". Потрібно домовлятися та дотримуватися таймінгу.

Повідомлення "Нумо зустріньмося! Лиш я не впевнений, коли" не може за хвилину перетворитися на "Я вже викликаю таксі". Потрібно домовлятися та дотримуватися таймінгу. Вивчи все як слід. Може, це звучить трохи моторошно, але насправді нічого складного тут немає: умовно, якщо ти познайомився через додаток, корисно зробити швидке сканування в інтернеті перед зустріччю. Прочитай профіль, можливо, до прикладу, там вказано про прихильність до вегетаріанства, а ти хотів зводити людину у стейкхаус.

Може, це звучить трохи моторошно, але насправді нічого складного тут немає: умовно, якщо ти познайомився через додаток, корисно зробити швидке сканування в інтернеті перед зустріччю. Прочитай профіль, можливо, до прикладу, там вказано про прихильність до вегетаріанства, а ти хотів зводити людину у стейкхаус. Використовуй ім'я. Час від часу промовляй ім'я твоєї пари в реченні. Це особливо важливо у світі знайомств в інтернеті, які бувають справді знеособленими. "Отже, Наталко, ти зі Львова. Що привело тебе на узбережжя Дніпра?" звучить набагато турботливіше, ніж "То ти зі Львова? Чому ти тут?"

Час від часу промовляй ім'я твоєї пари в реченні. Це особливо важливо у світі знайомств в інтернеті, які бувають справді знеособленими. "Отже, Наталко, ти зі Львова. Що привело тебе на узбережжя Дніпра?" звучить набагато турботливіше, ніж "То ти зі Львова? Чому ти тут?" Не питай про "номер". Це не про номер телефону, а про те, який ти за ліком серед знайомств. Чи це перше побачення для людини перше, чи сорок перше, не має значення, адже воно є першим із тобою.

Це не про номер телефону, а про те, який ти за ліком серед знайомств. Чи це перше побачення для людини перше, чи сорок перше, не має значення, адже воно є першим із тобою. Але став запитання. Кажуть, жінки більш соціалізовані та виконують більшу частину роботи з підтримання розмови. Але це не буде означати, що їхній співрозмовник – найцікавіший чоловік у світі. Треба ставити й свої запитання!

Перші побачення бувають дуже різними, але є способи зробити їх кращими / Фото freepik

Не напивайся та не накурюйся. Якщо потрібно випити перед побаченням таблетку проти нервів або чарочку віскі, це можна зрозуміти. Але не приходь на побачення в такому стані, коли вже не можеш підтримувати розмову.

Якщо потрібно випити перед побаченням таблетку проти нервів або чарочку віскі, це можна зрозуміти. Але не приходь на побачення в такому стані, коли вже не можеш підтримувати розмову. Розважайтеся. Найкращі побачення – це коли обидві сторони розслаблені й не намагаються створити чи тримати певний образ. Немає нічого гіршого, ніж слухати, як співрозмовник спрямовує розмову на те, щоб справити якесь гіпервраження. Нехай розмова тече природно і просто будь собою.

Найкращі побачення – це коли обидві сторони розслаблені й не намагаються створити чи тримати певний образ. Немає нічого гіршого, ніж слухати, як співрозмовник спрямовує розмову на те, щоб справити якесь гіпервраження. Нехай розмова тече природно і просто будь собою. Не озвучуй обіцянок, яких не зможеш дотриматися. Навіть якщо ти дійсно бачиш, що з цією людиною щось може вийти, треба бути стриманим, тому що розпливчасті запевнення тільки збивають з пантелику. А якщо людина не дуже подобається, не давай надію, що буде запрошення на побачення ще раз.

Навіть якщо ти дійсно бачиш, що з цією людиною щось може вийти, треба бути стриманим, тому що розпливчасті запевнення тільки збивають з пантелику. А якщо людина не дуже подобається, не давай надію, що буде запрошення на побачення ще раз. Побажай доброї ночі. Так, який би це не мало вигляд. Виклич таксі, проведи людину до метро, почекай із нею, поки паркувальник піджене машину тощо. Не поспішай іти, затримайся на мить. І зрештою попрощайся з добрими побажаннями.

Так, який би це не мало вигляд. Виклич таксі, проведи людину до метро, почекай із нею, поки паркувальник піджене машину тощо. Не поспішай іти, затримайся на мить. І зрештою попрощайся з добрими побажаннями. Поцілуй. Це, ясна річ, тільки за взаємної згоди. Зроби цей перший поцілунок достатньо цнотливим, особливо якщо ви на людях. Схопити за руку, розвернути й засунути язик в горло – взагалі не варіант.

Це, ясна річ, тільки за взаємної згоди. Зроби цей перший поцілунок достатньо цнотливим, особливо якщо ви на людях. Схопити за руку, розвернути й засунути язик в горло – взагалі не варіант. Роби висновки. Якщо все окей, то не забудь нагадати про побачення наступного разу. Якщо не окей, скажи про це, можна навіть і не в лоб. Різниця ж цілком очевидна між "Ми так чудово провели час!" та "Було приємно познайомитися..."

І ніколи не забувай, що побачення повинні приносити задоволення. У кращому випадку ти познайомишся з кимось чудовим, а в гіршому – матимеш кумедну історію, щоб розповісти друзям. Безпрограшний варіант, чи не так?