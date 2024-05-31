Ось що відбувається з твоїм тілом, коли ти ненавидиш свою роботу

У кожного бувають погані дні на роботі. Але вони не повинні перетворюватися на нескінченний виснажливий робочий стрес, що руйнує здоров'я. Є певні ознаки, на які варто звернути увагу, щоб такого не сталося.

Твій організм може знати дещо ще до того, як ти повністю усвідомиш, що в симптомах стресу винна твоя робота. Організм надсилатиме тобі червоні сигнали – про те, що з тобою не все гаразд. І ось які.

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Ти не можеш заснути

Перший сигнал – це безсонні ночі.

Люди повідомляють, що не можуть заснути, бо їхні думки не дають їм спокою. Вони прокидаються посеред ночі, думаючи про список справ,

– каже клінічна психологиня Монік Рейнольдс.

Кілька неспокійних ночей – це не страшно, але якщо це стає закономірністю, то може бути ознакою того, що стрес на роботі став токсичним.

Ти відчуваєш біль у голові

За даними Американської психологічної асоціації, коли ти сприймаєш робоче місце як небезпечну зону, це змушує твої м'язи бути напруженими. Хронічна напруга в шиї, плечах і голові може спричиняти мігрені та болі в голові.

Болять м'язи в цілому

Коли твоя робота токсична, мозок відчуває загрозу та наповнює організм адреналіном й іншими гормонами стресу.

Наша нервова система на токсичних роботах постійно перебуває на межі. Ми постійно в очікуванні, готові відреагувати на неприємну поведінку боса або колеги,

– каже Рейнольдс

Якщо ти постійно виконуєш свою роботу, згорбивши плечі й стиснувши щелепу, це може бути ознакою того, що ця робота впливає на твоє здоров'я.

Твоє психічне здоров'я погіршується

Посилений стрес може загострити проблеми з психічним здоров'ям. Просте занепокоєння може загостритися та перетнути клінічний поріг.

Багато факторів можуть впливати на твій стан на роботі, та є особливі, на які слід звернути увагу / Фото master1305@freepik

Кевін Келлоуей, завкафедри психології професійного здоров'я в Університеті Святої Марії в Канаді, каже, що несправедливе ставлення на роботі може викликати у нас надмірний стрес.

Несправедливість є особливо токсичним стресором, тому що вона зачіпає саму суть того, ким ми є,

– каже він.

Ти частіше хворієш

Якщо ти постійно застуджуєшся, подумай, як ти ставишся до своєї роботи. Велика кількість досліджень показує, що хронічний стрес може підірвати імунну систему, роблячи тебе більш вразливим до хвороб.

Ти втрачаєш інтерес до сексу

Коли ти приносиш роботу додому, стосунки можуть постраждати. Американська психологічна асоціація зазначає, що це може знизити сексуальний потяг. У чоловіків хронічний стрес може призвести до зниження вироблення тестостерону, а отже – зниження лібідо. Плюс фактор часу – люди часто скаржаться психологам, що їм не вистачає часу на секс.

Ти постійно втомлений

Це втома, що пронизує до кісток, яку, здається, не прибирає жоден сон чи відпочинок на вихідних. Токсичні робочі місця можуть створити цикл, який виснажує нас: ти відчуваєш себе перевантаженим, тому що працюєш занадто довго, а працюєш занадто довго, тому що відчуваєш себе перевантаженим.

Твій шлунок поводиться неадекватно

Порушення травлення, закрепи, здуття живота можуть бути пов'язані зі стресом. Стрес впливає на те, що перетравлюється в кишечнику, може змінити бактерії кишечника, що впливає і на наш настрій. Ось чому ти можеш відчувати біль у шлунку, коли засмучений.

Загалом, довгий робочий день, відсутність автономії, невизначений графік і економічна незахищеність на роботі – це все фактори, які сприяють створенню токсичного робочого середовища. Його варто залишати позаду, адже потрібно розв'язувати основну проблему, а не боротися з симптомами.

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