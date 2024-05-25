Простіше кажучи, ти маєш розвинений емоційний інтелект. Емоційний інтелект – це, власне, коли людина усвідомлює та розуміє власний внутрішній стан (думки, емоції, фізичні відчуття), здатна регулювати себе, коли засмучена або збуджена, а також розуміє, що можуть відчувати та думати інші.

Дивися також Чому одні люди сексуальніші за інших: що про це кажуть науковці

Що таке емоційний інтелект

Емоційний інтелект також засвідчує здатність успішно спілкуватися з іншими, дозволяючи кожному відчувати, що його бачать, чують, цінують і поважають. Психолог Steven M. Sultanoff, доктор філософії та професор, розбиває характеристики емоційного інтелекту на такі складові:

Емпатія. Ти розумієш, що відчуває інша людина і чому вона так себе почуває, не вдаючися при цьому до своїх упереджень.

Ти розумієш, що відчуває інша людина і чому вона так себе почуває, не вдаючися при цьому до своїх упереджень. Наполегливість. Ти йдеш уперед, попри труднощі, і відрізняєш реалістичні цілі від нереалістичних.

Ти йдеш уперед, попри труднощі, і відрізняєш реалістичні цілі від нереалістичних. Самомотивація. Ти долаєш інерцію або гальмування, підтримуєш прогрес і використовуєш позитивні емоції для прискорення.

Ти долаєш інерцію або гальмування, підтримуєш прогрес і використовуєш позитивні емоції для прискорення. Самоконтроль. Ти можеш керувати своїми емоціями, навіть найсильнішими, і рішення приймаєш завдяки поєднанню емоцій та когніцій.

Які переваги дає тобі емоційний інтелект:

Краще спілкування та стосунки з іншими людьми.

Здатність зберігати спокій під час стресу.

Більше шансів на працевлаштування.

Позитивний досвід для інших, вони цінують тебе.

Краще співпереживання та розуміння інших.

Емоційне саморозуміння, що сприяє ефективності.

Наполегливість, яка веде до завершення справ.

Самомотивація, що сприяє незалежності.

Самоконтроль, який керує міжособистісними стосунками.

Тобто якщо у тебе високий емоційний інтелект, ти з більшою ймовірністю матимеш кращі стосунки у парі, родині та з друзями, матимеш роботу, яку бажаєш, і досягнеш цілей, які собі ставиш.

Емоційний інтелект створює низку переваг у житті людини / Фото freepik

Які фрази можуть показати твої емоційно-інтелектуальні риси

Якщо ти помітив, що часто використовуєш ці 3 фрази, можливо, переваги емоційного інтелекту вже на твоєму боці або ти перебуваєш на шляху до них.

"Я відчуваю..." Якщо людина розповідає, що відчуває, чому так себе почуває і що їй потрібно, це свідчить про емоційний інтелект. Наприклад, ти можеш сказати: "Я відчуваю себе пригніченим через безлад на кухні та був би радий, якби ти допомогла мені прибрати". Людина з високим емоційним інтелектом висловлює свої почуття, а потім щось з ними робить. Людина з низьким емоційним інтелектом буде просто уникати кухні, не розуміючи чому (низька самосвідомість), або ж може озвучувати пасивні агресивні чи відверто агресивні коментарі іншим про те, які вони нечупари (відсутність саморегуляції).

Якщо людина розповідає, що відчуває, чому так себе почуває і що їй потрібно, це свідчить про емоційний інтелект. Наприклад, ти можеш сказати: "Я відчуваю себе пригніченим через безлад на кухні та був би радий, якби ти допомогла мені прибрати". Людина з високим емоційним інтелектом висловлює свої почуття, а потім щось з ними робить. Людина з низьким емоційним інтелектом буде просто уникати кухні, не розуміючи чому (низька самосвідомість), або ж може озвучувати пасивні агресивні чи відверто агресивні коментарі іншим про те, які вони нечупари (відсутність саморегуляції). "Я хочу..." Фраза демонструє емоційний інтелект, адже може бути вираженням будь-якого бажання, від простого до складного. Вона демонструє, що людина перебуває в гармонії з собою і має здатність підтверджувати й поважати свої бажання.

Фраза демонструє емоційний інтелект, адже може бути вираженням будь-якого бажання, від простого до складного. Вона демонструє, що людина перебуває в гармонії з собою і має здатність підтверджувати й поважати свої бажання. "Привіт, як ти сьогодні?" Цією фразою емоційно розумна людина проявляє щиру цікавість та дійсно має це на увазі, а не говорить формально.

Чому деякі люди мають вищий емоційний інтелект, ніж інші?

Емоційний інтелект людини формується під впливом прикладу батьків, школи, друзів, колег, навіть споживання медіа й соцмереж. Його можна розвинути, але потрібні постійні зусилля і практика, адже емоційний інтелект найбільш ефективний, коли він є частиною тканини життя людини. Коли він просто є, а не вмикається чи вимикається.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.