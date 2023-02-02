А все тому, що всі ми хочемо бути поруч з тими, на кого можна покластися. З тими, хто відповідає за себе та свої вчинки. Тож, якщо наступні ознаки – про тебе, пора з цим щось робити. В інакшому випадку твоя кохана не буде у захваті від твоєї поведінки.

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Ознаки безвідповідальних чоловіків

Зверни увагу на перелік ознак, який ми наведемо нижче. Якщо деякі з них про тебе, то варто попрацювати над цим. Якщо ж тут 100-відсоткове влучання, то пора бити на сполох. Міняйся, чоловіче, адже в інакшому випадку про серйозні, тривалі та щасливі стосунки годі й мріяти.

1. Ти нічого не робиш по дому

Якщо за домом доглядають усі, крім тебе, то це тривожний дзвіночок. Жінки таке не полюбляють. Та й тобі самому мало б бути соромно. Почни бодай з миття посуду. Опануй нарешті пральну машину. Все не настільки страшно, наскільки тобі може здаватися.

2. Ти не піклуєшся про домашніх

Завжди мріяв завести собаку? Тоді скажи, чому твоя дружина та діти вигулюють її, а не ти? Ну от, маємо ознаку того, що в тебе добряче кульгає відповідальність. Загалом виявити це можна завдяки тому, як ти ставишся до тих, хто поруч. Чи знаходиш ти для них достатньо часу. Чи приділяєш увагу. Жінки все це зауважують.

3. Ти завжди спізнюєшся

Іноді спізнюватися – нормально. Але якщо ти робиш це постійно, пропускаєш важливі події, то це демонструє лише про твою безвідповідальність. Будь пунктуальним, адже це дуже важливо. Якщо у твоєму словниковому запасі таке слово відсутнє, то тобі точно буде кепсько.



Будь нарешті пунктуальним і не дратуй кохану / Фото freepik.diller

4. Партнерка змушена робити все для тебе

Безвідповідальність може мати й інші прояви. Наприклад, ти цілком і повністю покладаєшся на свою партнерку. Вона і сніданок тобі приготує, і на роботу збере, і проконтролює, щоб ти нічого не забув. Усе це було б дуже мило, якби не виснажувало її. Адже замість того, щоб відпочивати у свій вихідний, вона зривається зранку та метушиться по хаті, щоб задовольнити твої потреби. Не треба так.

5. Ти не дотримуєшся зобов'язань

Твоя ненадійність не лише страшенно дратує, а й ображає. Тож якщо ти не дотримуєшся обіцянок, то будь готовим до конфліктів і непорозумінь у стосунках. Ти просто не маєш права підводити її. Якщо ж ти це робиш регулярно, то дуже скоро між вами може виникнути ціла прірва.

6. Ти витрачаєш надто багато грошей

Цей пункт більше стосується сімейного життя та спільного бюджету. Якщо так вийшло, що твоя дружина заощадлива, а ти – марнотрат, то і тут виникатиме низка суперечок. А все тому, що вона намагатиметься накопичувати кошти. Ти ж робитимеш все для того, щоб бюджет спустошувався зі швидкістю світла. Повір, так довго тривати не зможе. І серйозний конфлікт, а то й розлучення – неминучі.



Твоя схильність витрачати гроші теж дратує / Фото senivpetro

Варте уваги Ви разом надовго, якщо вашій парі притаманні ці 6 ознак: перевір свої стосунки

Бути безвідповідальним – справжнісіньке зло. Тож ми закликаємо робити все для того, щоб тебе ніхто не міг назвати таким.