Парадокс Фермі: чому ми досі не познайомилися з інопланетянами

Наша Сонячна система досить молода (4,5 мільярда років), якщо порівнювати з рештою Всесвіту (13,8 мільярда). Тож є думка, що десь у далекій-далекій галактиці цивілізація інопланетян вже мала б розвинутися.

Та розвинутися настільки, щоб здобути здатність міжзоряних мандрівок. А отже, Землю інопланетяни вже мали б відвідувати. Чи ні?

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"Пояснення відсутності інопланетян на Землі" Майкла Харта

У 1975 році відомий вчений Майкл Харт написав статтю "Пояснення відсутності інопланетян на Землі".

Ми бачимо, що на Землі зараз немає розумних істот з космосу. Це найкраще можна пояснити гіпотезою, що в нашій галактиці немає інших розвинених цивілізацій,

– запевнив він.

А проте й зауважив, що відповідь не остаточна, і потрібні ще дослідження біохімії, формування планет та атмосфер. Теоретично ж розумні інопланетяни з-за меж Чумацького Шляху могли відвідати Землю – колись давно.

Але наукових свідчень таких відвідувань немає. Тому вчений запропонував 4 пояснення, чому ми досі не зустріли інопланетян:

Перше – інопланетяни не змогли подолати фізичні труднощі , "які роблять космічні подорожі нездійсненними" (астрономічні, біологічні чи інженерні).

, "які роблять космічні подорожі нездійсненними" (астрономічні, біологічні чи інженерні). Друге – інопланетяни з якихось своїх міркувань просто вирішили ніколи не відвідувати Землю.

просто вирішили ніколи не відвідувати Землю. Третє – далекі розвинені цивілізації за межами Землі виникли порівняно недавно , і ще не розвинулися до тієї міри, аби навчитися досягати Землі.

, і ще не розвинулися до тієї міри, аби навчитися досягати Землі. І четверте – люди просто не бачили інопланетян, хоча вони вже й відвідували Землю у минулому.



Художня ілюстрація планети в системі TRAPPIST-1 / Фото NASA

Френк Тіплер: "Позаземного розуму не існує"

Френк Тіплер з Університету Тулейна у 1980 році в роботі "Позаземного розуму не існує" міркував, як можна здобути ресурси для міжзоряних подорожей.

На його думку, це міг би зробити якийсь самовідтворюваний штучний інтелект.

Тобто він мав би рухатися від зоряної системи до зоряної системи, створюючи копії себе під час подорожі.

під час подорожі. Але на Землі таких технологій немає. Та й доказів існування чогось подібного у Всесвіті людство теж немає.

Звідси Тіплер зробив висновок, що люди, ймовірно, є єдиним інтелектом Всесвіту. А ті, мовляв, хто вірить у позаземний розум, як і ентузіасти НЛО, марно сподіваються на якесь "дивовижне міжзоряне втручання".

Та при чім тут парадокс Фермі й що це таке? Про це читай у наступній статті вже післязавтра!

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.