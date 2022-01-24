Парадокс Ферми: почему мы до сих пор не познакомились с инопланетянами
Источник:Space.com
Наша Солнечная система достаточно молода (4,5 миллиарда лет), если сравнивать с остальной Вселенной (13,8 миллиарда). Поэтому есть мнение, что где-то в далекой-далекой галактике цивилизация инопланетян уже должна развиться.
Да развиться настолько, чтобы обрести способность межзвездных путешествий. А значит, Землю инопланетяне уже должны были посещать. Или нет?
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"Объяснение отсутствия инопланетян на Земле" Майкла Харта
В 1975 году известный учёный Майкл Харт написал статью "Объяснение отсутствия инопланетян на Земле".
Мы видим, что на Земле сейчас нет разумных существ из космоса. Это лучше всего объяснимо гипотезой, что в нашей галактике нет других развитых цивилизаций,
– заверил он.
Однако и заметил, что ответ не окончательный, и нужны еще исследования биохимии, формирования планет и атмосфер. Теоретически ведь умные инопланетяне из-за пределов Млечного Пути могли посетить Землю – когда-то давно.
Но научных свидетельств таких посещений нет. Поэтому ученый предложил 4 объяснения, почему мы до сих пор не встретили инопланетян:
- Первое – инопланетяне не смогли преодолеть физические трудности, "которые делают космические путешествия невыполнимыми" (астрономические, биологические или инженерные).
- Второе – инопланетяне по каким-то своим соображениям просто решили никогда не посещать Землю.
- Третье – далекие развитые цивилизации за пределами Земли возникли сравнительно недавно, и еще не развились до той степени, чтобы научиться достигать Земли.
- И четвертое – люди просто не видели инопланетян, хотя те уже посещали Землю в прошлом.
Художественная иллюстрация планеты в системе TRAPPIST-1 / Фото NASA
Фрэнк Типлер: "Внеземного разума не существует"
Фрэнк Типлер из Университета Тулейна в 1980 году в работе "Внеземного разума не существует" размышлял, как можно получить ресурсы для межзвездных путешествий.
- По его мнению, это мог бы сделать некий самовоспроизводимый искусственный интеллект.
- То есть он должен двигаться от звездной системы к звездной системе, создавая копии себя во время путешествия.
- Но на Земле таких технологий нет. Да и доказательств существования чего-то подобного во Вселенной человечество тоже не имеет.
Отсюда Типлер заключил, что люди, вероятно, являются единственным интеллектом во Вселенной. А те, мол, кто верит во внеземной разум, как и энтузиасты НЛО, тщетно надеются на какое-то "удивительное межзвездное вмешательство".
Но при чем здесь парадокс Ферми и что это такое? Об этом читай в следующей статье уже послезавтра!Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.