Парадокс Ферми: почему мы до сих пор не познакомились с инопланетянами

24 января 2022 , 08:01
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Источник:

Space.com

Наша Солнечная система достаточно молода (4,5 миллиарда лет), если сравнивать с остальной Вселенной (13,8 миллиарда). Поэтому есть мнение, что где-то в далекой-далекой галактике цивилизация инопланетян уже должна развиться.

Да развиться настолько, чтобы обрести способность межзвездных путешествий. А значит, Землю инопланетяне уже должны были посещать. Или нет?

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"Объяснение отсутствия инопланетян на Земле" Майкла Харта

В 1975 году известный учёный Майкл Харт написал статью "Объяснение отсутствия инопланетян на Земле".

Мы видим, что на Земле сейчас нет разумных существ из космоса. Это лучше всего объяснимо гипотезой, что в нашей галактике нет других развитых цивилизаций,
– заверил он.

Однако и заметил, что ответ не окончательный, и нужны еще исследования биохимии, формирования планет и атмосфер. Теоретически ведь умные инопланетяне из-за пределов Млечного Пути могли посетить Землю – когда-то давно.

Но научных свидетельств таких посещений нет. Поэтому ученый предложил 4 объяснения, почему мы до сих пор не встретили инопланетян:

  • Первое – инопланетяне не смогли преодолеть физические трудности, "которые делают космические путешествия невыполнимыми" (астрономические, биологические или инженерные).
  • Второе – инопланетяне по каким-то своим соображениям просто решили никогда не посещать Землю.
  • Третье – далекие развитые цивилизации за пределами Земли возникли сравнительно недавно, и еще не развились до той степени, чтобы научиться достигать Земли.
  • И четвертое – люди просто не видели инопланетян, хотя те уже посещали Землю в прошлом.


Художественная иллюстрация планеты в системе TRAPPIST-1 / Фото NASA

Фрэнк Типлер: "Внеземного разума не существует"

Фрэнк Типлер из Университета Тулейна в 1980 году в работе "Внеземного разума не существует" размышлял, как можно получить ресурсы для межзвездных путешествий.

  • По его мнению, это мог бы сделать некий самовоспроизводимый искусственный интеллект.
  • То есть он должен двигаться от звездной системы к звездной системе, создавая копии себя во время путешествия.
  • Но на Земле таких технологий нет. Да и доказательств существования чего-то подобного во Вселенной человечество тоже не имеет.

Отсюда Типлер заключил, что люди, вероятно, являются единственным интеллектом во Вселенной. А те, мол, кто верит во внеземной разум, как и энтузиасты НЛО, тщетно надеются на какое-то "удивительное межзвездное вмешательство".

Но при чем здесь парадокс Ферми и что это такое? Об этом читай в следующей статье уже послезавтра!

Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.
Автор: Олесь Друкач