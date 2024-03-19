Павук у темряві

Понеділок 18 березня 2024 року серед інших подій відзначився появою нової цікавої космічної фотографії. На ній можна побачити галактику UGC 5829, ми це знаємо. Але якщо ввімкнути фантазію та придивитися з відкритим розумом – виринають несподівані обриси.

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Більшість галактик, які ми бачимо, мають чіткі форми: спіралі, смуги, або навіть просто зоряний овал. Але час від часу вчені знаходять щось, ну, неправильне. Це якраз такий приклад – погляд на галактику з назвою UGC 5829, більш відому як Галактика Павук.

Це галактика UGC 5829, але якщо відкинути знання та увімкнути фантазію... / Зображення ESA, Hubble & NASA

Розташована вона на відстані 30 мільйонів світлових років від нас у сузір'ї Малого Лева. Ця галактика – це сітчаста маса зірок з рукавами, які настільки викривлені, що вчені порівнюють їх з лапами павукоподібних.

Дивовижна "павукоподібна" галактика: дивися відео ESA