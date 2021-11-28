Перевір свою фізичну форму: 60-секундний тест, який пройде не кожен

Потрібно бути морально готовим до того, що з часом твоя фізична форма змінюватиметься. І робитиме вона це, як правило, з позначкою мінус. Ми ж знаємо один простий тест, який дозволить зрозуміти, наскільки все погано.

Є кілька способів сказати, що ти старієш. Особливо коли йдеться про твою фізичну форму. У новому відео на ютуб-каналі пауерліфтера Марка Белла, легендарний тренер із фітнесу Кріс Хіншоу демонструє те, що, на його думку, є остаточним показником довголіття.

Варте уваги Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

"Це вирішальний фактор, чи залишаєшся ти у грі", – каже він.

Як перевірити, у якій ти фізичній формі

Це випробування проходимо босоніж. Твоя задача – одягнути шкарпетки та взутися. А робити це потрібно, стоячи на одній нозі. Тобі не дозволяється опускати цю ногу назад на землю, допоки взуття не буде на ній із зав'язаними шнурками.

"Ти повинен зробити це одним рухом", – каже Хіншоу.

Цей тест вимагає від людини не лише гарної рівноваги, а й хорошої рухливості. Усе для того, щоб мати повний діапазон рухів під час одягання шкарпеток і взування взуття. Спочатку тест демонструє Хіншоу, а потім його має пройти сам пауерліфтер Марк Белл.

У мене дуже погана рівновага. Я міг би практикувати це весь день протягом наступних 10 років, тоді, можливо, я б досягнув бажаного результату,

– каже Белл, який постійно намагається підняти свою шкарпетку з підлоги у спортзалі, стоячи на одній нозі.

Дивися на відео, як виконувати цей фітнес-тест:

На жаль, впоратися з цим завданням йому не вдалося. Хоча, зауважує пауерліфтер, він у захваті від цього випробування.

"Я хочу стати кращим у виконанні простих речей з власною вагою... Мені буде складно одягнути шкарпетки, бо я не настільки гнучкий, але відчуваю, що хочу над цим попрацювати", – каже він.

Це цікаво Тренуйся у готельному номері: вибуховий комплекс вправ з власною вагою

Тебе ми закликаємо спробувати пройти цей тест. Усього 60 секунд допоможуть зрозуміти, наскільки ти гнучкий, і в якій ти зараз формі. Повір, підйом штанг цього тобі не покаже.