Цими вправами поділився фітнес-тренер Остін Ґраветт. З їхньою допомогою ти зможеш не лише підтримувати своє тіло у формі, а й удосконалювати його.

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Потужне тренування з власною вагою

Повернувся до Остіну. Виконав це тренування для всього тіла за 5 хвилин. Усе в номері готелю в перервах між заходами,

– розповів тренер.

Ми нагадуємо, що тобі потрібно зробити розминку. З її допомогою розігріються м'язи, а також підвищиться продуктивність.

Степ-альпініст Бокові випади Альпініст вбік Випади у стрибках Діагональний альпініст з відтисканнями

Порада від тренера: 30 секунд працюєш і 30 секунд відпочиваєш.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Усього варто виконувати ці вправи у 5 раундах. Вони можуть бути як суперсетом у тих випадках, коли у тебе недостатньо вільного часу, так і частиною твого звичного тренування.

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Текст публікації Остіна Ґраветта:

Готельний номер. Усе тіло.

Повернувся до Остіну. Виконав це тренування для всього тіла за 5 хвилин. Усе в номері готелю в перервах між заходами.

Повне тренування:

Степ-альпініст

Бокові випади

Альпініст вбік

Випади у стрибках

Діагональний альпініст з відтисканнями

30 секунд увімкнення / відпочинок 30 секунд

5 раундів