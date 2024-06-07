Персональні тренери назвали вправи, які не робитимуть і тобі не радять

Тренування мають приносити користь твоєму фізичному та психічному здоров'ю. Але, на жаль, трапляються розчарування – травми. І деякі вправи призводять до травм частіше, ніж інші.

У персональних тренерів є певні рухи, яких вони й самі уникають, і не виконують з клієнтами – задля безпеки. Поряд із тим, що деякі вправи є просто неефективними.

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Професіонали розповіли про такі вправи, та поділилися деякими альтернативами, які можна спробувати.

Американський мах гирями

Джей Роуз, співзасновник онлайн-програми фітнес-тренувань, каже, що одним із рухів, якого варто уникати, є американський мах гирями – коли ви махаєте гирею між ногами й над головою з прямими руками.

Цей рух може призвести до низки проблем, перша з яких – підвищений ризик травмування. Це через надмірне навантаження на плечі, поперек і шию, особливо якщо людина не має необхідної сили, щоб контролювати гирю.

Замість цього Роуза радить спробувати традиційний мах гирею, коли ви махаєте нею між ногами приблизно до висоти плечей. Це зменшує навантаження на плечі, суглоби та хребет.

Присідання на тренажері Сміта

Джулія Каммарано, тренерка з Денвера, виступає проти присідання на тренажері Сміта (це такий тип фітнес-обладнання). Для таких присідань штангу кріплять до рами й стабілізують на стійці, яка рухається вгору і вниз.

Справді, присідання зі штангою є ключовим компонентом для розвитку загальної сили тіла. А от присідання на тренажері Сміта усуває цю перевагу – вплив на все тіло, оскільки його виконують по прямій траєкторії, без потреби підтримувати, балансувати й стабілізувати тіло за допомогою інших груп м'язів.

Замість присідання на тренажері Сміта Каммарано обирає присідання з гантелями з вільною вагою або присідання зі штангою на спині. За її словами, ці вправи є кращими для загальної ефективності тренувань.

Присідання на тренажері Сміта може не давати очікуваних переваг / Фото freepik

Місток для сідниць зі штангою

Ендрю Гонсалес, тренер із Брукліну, вважає, що міст для сідниць зі штангою – це переоцінена вправа.

Йому більше подобається румунська тяга штанги з використанням захисної планки для присідань, тому що вони забезпечують кращий стимул для розтягування і скорочення м'язів сідниць і стегон.

Також болгарський шпагат з невеликим підняттям передньої частини стопи може бути основною вправою для відпрацювання сідниць.

Планка з обтяженням

Планка – це основна силова вправа для м'язів черевного преса. Але навантаження планки часто може призвести до порушень – розгойдування попереку, перенапруги у шиї тощо.

Тренерка Джессіка Аронофф із Нью-Йорка каже, що "планка – чудова вправа з власною вагою".

Додавати нічого не потрібно.

Бокс-джампінг популярний, але не всі люди насправді до нього готові / Фото freepik

Стрибки на коробці

Тренер Кармін Чілієнто сам не займається стрибками на коробці, особливо високими, і не рекомендує робити їх клієнтам.

А все тому, що людям часто бракує належних навичок щодо того, як приземлятися, і вони не завжди готують свої суглоби та м'язи до удару, який відчують під час приземлення.

Навички приземлення необхідні для бокс-джампінгу, інакше можна пошкодити м'язи, суглоби або й упасти. Ризик просто не вартий результату. Для більшості людей кращим і безпечнішим варіантом є стрибки в глибину і в ширину навстоячки.

Навантажені на спину присідання

Шеніка Кінг, тренерка з Манхеттену, каже, що уникає присідань з навантаженням на спину. Так, загалом це хороша вправа, один зі стандартних комплексних рухів силового режиму тренувань. Вона покращує загальну силу ніг, збільшує м'язову масу, додає щільності кісткам.

Але, на думку Кінг, цей рух має й негативний вплив на тіло. Навантажені присідання дуже тиснуть на коліна, стегна та поперек. Це може викликати біль у суглобах і запалення. Уникнути цього можна, роблячи хорошу розминку, але це не всім допомагає.

Замість цього руху Шеніка рекомендує присідання з більш вертикального положення. Також альтернативою є тренажер для пресу для ніг. Та при цьому всьому слід пам'ятати, що у фітнесі немає універсального підходу, тож деякі вправи комусь ідеальні, а комусь геть не підходять.