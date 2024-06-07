Персональные тренеры назвали упражнения, которые не будут делать и тебе не советуют

Тренировки должны приносить пользу твоему физическому и психическому здоровью. Но, к сожалению, случаются разочарования – травмы. И некоторые упражнения приводят к травмам чаще, чем другие.

У персональных тренеров есть определенные движения, которых они и сами избегают, и не выполняют с клиентами – в целях безопасности. Наряду с тем, что некоторые упражнения являются просто неэффективными.

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Профессионалы рассказали о таких упражнениях, и поделились некоторыми альтернативами, которые можно попробовать.

Американский мах гирями

Джей Роуз, соучредитель онлайн-программы фитнес-тренировок, говорит, что одним из движений, которого следует избегать, является американский мах гирями – когда вы махаете гирей между ногами и над головой с прямыми руками.

Это движение может привести к ряду проблем, первая из которых – повышенный риск травмирования. Это из-за чрезмерной нагрузки на плечи, поясницу и шею, особенно если человек не имеет необходимой силы, чтобы контролировать гирю.

Вместо этого Роуз советует попробовать традиционный мах гирей, когда вы махаете ею между ногами примерно до высоты плеч. Это уменьшает нагрузку на плечи, суставы и позвоночник.

Приседания на тренажере Смита

Джулия Каммарано, тренер из Денвера, выступает против приседания на тренажере Смита (это такой тип фитнес-оборудования). Для таких приседаний штангу крепят к раме и стабилизируют на стойке, которая движется вверх и вниз.

Действительно, приседания со штангой является ключевым компонентом для развития общей силы тела. А вот приседания на тренажере Смита устраняет это преимущество – влияние на все тело, поскольку его выполняют по прямой траектории, без необходимости поддерживать, балансировать и стабилизировать тело с помощью других групп мышц.

Вместо приседания на тренажере Смита Каммарано выбирает приседания с гантелями со свободным весом или приседания со штангой на спине. По ее словам, эти упражнения являются лучшими для общей эффективности тренировок.

Приседания на тренажере Смита может не давать ожидаемых преимуществ / Фото freepik

Мостик для ягодиц со штангой

Эндрю Гонсалес, тренер из Бруклина, считает, что мост для ягодиц со штангой – это переоцененное упражнение.

Ему больше нравится румынская тяга штанги с использованием защитной планки для приседаний, потому что они обеспечивают лучший стимул для растяжения и сокращения мышц ягодиц и бедер.

Также болгарский шпагат с небольшим поднятием передней части стопы может быть основным упражнением для отработки ягодиц.

Планка с отягощением

Планка – это основное силовое упражнение для мышц брюшного пресса. Но нагрузка планки часто может привести к нарушениям – раскачиванию поясницы, перенапряжению в шее и тому подобному.

Тренер Джессика Аронофф из Нью-Йорка говорит, что "планка – замечательное упражнение с собственным весом".

Добавлять ничего не нужно.

Бокс-джампинг популярный, но не все люди на самом деле к нему готовы / Фото freepik

Прыжки на коробке

Тренер Кармин Чилиенто сам не занимается прыжками на коробке, особенно высокими, и не рекомендует делать их клиентам.

А все потому, что людям часто не хватает должных навыков относительно того, как приземляться, и они не всегда готовят свои суставы и мышцы к удару, который почувствуют во время приземления.

Навыки приземления необходимы для бокс-джампинга, иначе можно повредить мышцы, суставы или даже упасть. Риск просто не стоит результата. Для большинства людей лучшим и более безопасным вариантом являются прыжки в глубину и в ширину стоя.

Нагруженные на спину приседания

Шеника Кинг, тренер из Манхэттена, говорит, что избегает приседаний с нагрузкой на спину. Да, в целом это хорошее упражнение, одно из стандартных комплексных движений силового режима тренировок. Оно улучшает общую силу ног, увеличивает мышечную массу, добавляет плотности костям.

Но, по мнению Кинг, это движение имеет и негативное влияние на тело. Нагруженные приседания очень давят на колени, бедра и поясницу. Это может вызвать боль в суставах и воспаление. Избежать этого можно, делая хорошую разминку, но это не всем помогает.

Вместо этого движения Шеника рекомендует приседания из более вертикального положения. Также альтернативой является тренажер для пресса для ног. И при этом всем следует помнить, что в фитнесе нет универсального подхода, поэтому некоторые упражнения кому-то идеальны, а кому-то совсем не подходят.