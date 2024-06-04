Цікаво, що і звичайне пиво – не безалкогольне – колись було законно рекомендованим напоєм для відновлення після тренування. Але зараз люди хочуть мати соціально прийнятний напій, більш здоровий, ніж традиційне пиво.

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Тому таким популярним і стало безалкогольне. Але чи достатньо прибрати алкоголь із пива, щоб воно стало допоміжним після тренування напоєм?

Пиво після тренування – чи справді це на користь

Фахівці спортивної дієтології кажуть, що безалкогольне пиво – досить хороший напій після пробіжки, тренування в спортзалі або спортивного матчу. Бо воно зволожує приблизно так само, як вода, а ще містить вуглеводи, необхідні організму після тренування, оскільки поповнюють запаси глікогену.

Вуглеводи необхідні як для спортсменів високих досягнень, так і для звичайних людей, які ходять до спортзалу чи бігають. Після тренування варто вжити:

Від 3 до 5 грамів вуглеводів на кілограм ваги за низької інтенсивності.

Від 5 до 7 грамів за помірної.

Та від 6 до 10 грамів за інтенсивного тренування.

Отже, 11 – 19 грамів вуглеводів у середній банці безалкогольного пива можуть допомогти людині досягти цієї мети. І щоб його вважати повноцінним відновлювальним напоєм, слід додати білок.

Безалкогольне пиво можна порівняти зі спортивним напоєм за певних умов / Фото master1305@freepik

Безалкогольне пиво корисне, але не бездоганне

Безалкогольне пиво перевершує спортивні напої за вмістом електролітів. Але спортивні напої багатші на натрій, який сприяє відновленню і допомагає запобігти м'язовим судомам. Отже, безалкогольне пиво гідратує так само добре, як і вода, але не так добре, як спортивний напій.

Наукові дослідження підтверджують, що спортивні напої допомагають відновлюватися краще, ніж пиво. Тому фахівці рекомендують пити спортивний напій до або під час тренування. А от після тренування, якщо ти хочеш випити безалкогольного пива, то цілком можеш собі дозволити. Тільки важливо водночас з'їсти щось з білком.

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