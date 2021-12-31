Не секрет, що деякі тварини Землі мають здатність впадати у сплячку. Наприклад, певні види черепах, лемурів, бабаки тощо.

До слова – не ведмеді, хоча є такий стереотип. Вони просто, скажімо так, міцно сплять із трішки сповільненим метаболізмом.

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А от чи можуть у сплячку впадати люди – відкрите питання

Цим питанням особливо цікавляться вчені з космічної галузі. Задля космонавтів, яких рано чи пізно доведеться відправляти у далекі подорожі – настільки далекі, що організм краще "заморозити" (науково кажучи – гібернувати).

Що таке гібернація

Гібернація або глибокий сон — це стан уповільненої життєдіяльності організму.

Для нього характерні зниження серцевого ритму, температури тіла, обміну речовин, споживання кисню тощо.

Такий стан дозволяє теплокровним тваринам (а отже й людям) зберігати життєво важливу енергію впродовж тривалого часу та за несприятливих умов довкілля.

Чи можна гібернувати людину

Вчені фіксували безліч фактів, які свідчать про те, що людина здатна до глибокого сну. Ось два цікавих приклади:

У 2006 році Міцутаку Учікоші знайшли на горі Рокко без дихання і пульсу, та з температурою тіла 22 градуси. Лікарі підтвердили, що обмін речовин Учікоші фактично зупинився. Але у лікарні до нього повернулася свідомість – і функціонування тіла повернулося в норму разом із нею.

знайшли на горі Рокко без дихання і пульсу, та з температурою тіла 22 градуси. Лікарі підтвердили, що обмін речовин Учікоші фактично зупинився. Але у лікарні до нього повернулася свідомість – і функціонування тіла повернулося в норму разом із нею. У 70-х роках ХХ століття йог Сатьямурті провів 8 днів у стані глибокої медитації. Вчені стежили за ним за допомогою спеціальної медичної техніки. Серцебиття йога спершу було нормальним, потім раптом різко підскочило до 250 ударів і впало. Впало настільки низько, що навіть техніка не змогла показати точних результатів.



Гібернувати людину можна, але поки що це не геть безпечно / Фото unsplash

Бачачи все це, дослідники проводили й випробування з тваринами.

Зокрема, пробували ввести у гібернацію мишей , застосовуючи сірководень. Після вдихання його у тварин знижувалися обмін речовин та температура. А після вдихання потім кисню миші виходили зі сплячки.

, застосовуючи сірководень. Після вдихання його у тварин знижувалися обмін речовин та температура. А після вдихання потім кисню миші виходили зі сплячки. Був ще експеримент зі свиньми. Спочатку їм ввели анестезію та витягнули з тіла майже всю кров. Потім різко охолодили до 10 градусів, а вени наповнили розчином, у якому тримають органи для пересадок. Не хвилюйся – після зворотніх дій свині швидко реабілітувалися до нормального стану.

Були й інші спроби. Але вдалих – мало.

Наприклад, в експерименті з ховрахами вчені помітили, що у мозку тварин після розгібернування з'явилися змінені білки , схожі на ті, які є у людей з хворобою Альцгеймера. А ще й деградували синапси, які з'єднують нейрони.

, схожі на ті, які є у людей з хворобою Альцгеймера. А ще й деградували синапси, які з'єднують нейрони. Коротко кажучи, на превеликий жаль, поки ще вчені не вигадали достатньо ефективного методу, який би абсолютно безпечно вводив би людей у сплячку й виводив би з неї. Але, кажуть, перспективи є.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.