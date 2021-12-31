К слову – не медведи, хотя есть такой стереотип. Они просто, скажем так, крепко спят с чуть замедленным метаболизмом.

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А могут ли в спячку впадать люди – открытый вопрос

Этим вопросом особенно интересуются учёные из космической отрасли. Для космонавтов, которых рано или поздно придется отправлять в дальние путешествия – настолько далекие, что организм лучше "заморозить" (научно говоря – гибернировать).

Что такое гибернация

Гибернация или глубокий сон – это состояние замедленной жизнедеятельности организма.

Для него характерны снижение сердечного ритма, температуры тела, обмена веществ, потребление кислорода и тому подобное.

Такое состояние позволяет теплокровным животным (а значит и людям) сохранять жизненно важную энергию в течение длительного времени и в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Можно ли гибернировать человека

Ученые фиксировали множество фактов, свидетельствующих, что человек способен к глубокому сну. Вот два интересных примера:

В 2006 году Мицутаку Учикоши нашли на горе Рокко без дыхания и пульса и с температурой тела 22 градуса. Врачи подтвердили, что обмен веществ Учикоши фактически остановился. Но в больнице к нему вернулось сознание – и функционирование тела вернулось в норму вместе с ним.

В 70-х годах ХХ века йог Сатьямурти провел 8 дней в глубокой медитации. Ученые следили за ним с помощью специальной медицинской техники. Сердцебиение йога сперва было нормальным, затем вдруг резко подскочило до 250 ударов и упало. Упало настолько низко, что даже техника не смогла показать точных результатов.



Гибернировать человека можно, но пока это не безопасно / Фото unsplash

Видя все это, исследователи проводили и испытания с животными.

В частности, пытались ввести в генерацию мышей , применяя сероводород. После вдыхания его у животных снижались обмен веществ и температура. А после вдыхания потом кислорода мыши выходили из спячки.

Был еще эксперимент со свиньями . Сначала им ввели анестезию и убрали из тела почти всю кровь. Затем резко охладили до 10 градусов, а вены наполнили раствором, в котором держат пересадочные органы. Не волнуйся – после обратных действий свиньи быстро реабилитировались к нормальному состоянию.

Были и другие попытки. Но удачных – мало.

Например, в эксперименте с сусликами ученые заметили, что в мозгу животных после разгибернирования появились измененные белки, похожие на те, которые есть у людей с болезнью Альцгеймера. А еще и деградировали синапсы, соединяющие нейроны.

Коротко говоря, к большому сожалению, пока еще ученые не придумали достаточно эффективного метода, который бы абсолютно безопасно вводил людей в спячку и выводил бы из нее. Но, говорят, есть перспективы.