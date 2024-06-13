Новоспечена модель Sports Illustrated Swimsuit опублікувала в соціальних мережах п'ятихвилинне відео з тарілкою хот-догів на столі перед собою. У моменті вона одягнена в патріотичний синій топ з глибоким декольте, прикрашений білими зірками.

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Красуня показала, як поїдає хот-доги

Я знайшла відеодоказ. І я збрехала, що з'їла лише шість хот-догів, а не 6,5. Можливо, мені доведеться спробувати ще раз цього 4 липня. Що скажете?

– підписала відео 31-річна дівчина.

Встановивши таймер на 10 хвилин, Спіранак взялася до роботи.

"Я так хвилююся. Гаразд, я чула, що ви їх дістаєте і їсте разом", – сказала вона на початку кліпу, перш ніж набити свій рот м'ясом і булочками, по дві штуки за раз.

За кілька секунд білявка зізналася, що у неї сльозяться очі, але потім згадала, що сосиски треба занурити у воду, щоб вони краще розчинилися.

Набравши повен рот води, вона, здавалося, натякала, що це не допомагає.

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"Я не збираюся їсти два за один раз, ми зараз зробимо тільки один", – зізналася вона, коли на годиннику ще залишалося більш як сім хвилин.

"Стримано, я думала, що зможу вкластися в 10, але це набагато важче, ніж я думала", – сказала вона о 5:30, а хвилиною пізніше додала, що 10 хвилин "пролетіли непомітно".

Протягом останніх трьох з половиною хвилин Спіранак знову спробувала з'їсти два хот-доги відразу.

"Боже, я теж любила хот-доги, я ніколи більше не буду дивитися на хот-доги так, як раніше", – пожартувала вона, перш ніж спробувати "стиснути їх разом, щоб зробити один великий хот-дог".

Коли залишилося 20 секунд, Спіранак, здавалося, викинула рушник, дозволивши своєму собаці з'їсти один з хот-догів.

Гаразд, це було жахливо. Це дійсно відстій, – підсумувала вона наприкінці. – Техніка роботи з двома хот-догами одночасно, не моє – я почала занадто агресивно, це був неправильний хід, я повинна була просто дотримуватися свого плану, по одному. Найскладнішою частиною була саме щільність.

Красуня зізнається, що фастфуду було надто багато у моменті, і що вона просто не могла його проковтнути. І що значно легше було б, якби вона все ж їла хот-доги по шматку.

Тож це не було весело, від запаху хот-догів мене зараз нудить,

– додала вона.

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Іншими словами, зважаючи на всі обставини, деякі речі краще довірити професіоналам. Урок, очевидно, засвоєний!