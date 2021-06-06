Підбори та сумочки: це жінки відібрали у чоловіків

Нашим предкам довелося пройти чимало змін у процесі еволюції моди. Небагато людей нині пам'ятають модну комбінацію, у яку вдягали радянських хлопчиків – шортики з колготками.

Але, повір, чоловікам іноді доводилося носити на собі речі набагато безглуздіші, і навіть незручні. І ще дивніше, що нині ці речі називають мало не втіленням жіночності.

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Підбори

Підбори (або, як ще кажуть, каблуки) першими почали використовувати вершники Перської держави у X столітті. Чоботи з високими підборами давали їм змогу міцно фіксувати ногу в стременах. А отже – звільнити руки для стрільби з лука.

У XVII столітті моду на високі підбори запозичили франти зі Франції. При дворі короля Людовіка XIV саме чоловіки красувалися у яскравих туфлях із високими підборами – щонайменше для того, щоб здаватися вищими. Жінки ж дуже скоро запозичили цей елемент – але не для тієї ж мети.

Річ у тім, що модними тоді були довгі сукні – тобто, визирали з-під них тільки туфлі. І жінки помітили, що у туфлях з підборами вони візуально мають стрункіший вигляд, ніж у взутті на плоскій підошві.



Жінки у взутті з підборами візуально мають стрункіший вигляд / Фото unsplash

Як бачимо, відтоді їхня думка не надто змінилася, хоча довгі спідниці вже вкрай мало хто одягає.

Сумочки

Сьогодні у жінок рідко так буває, що є тільки одна сумка. Зазвичай цей аксесуар у гардеробі представлений мало не десятками моделей. На ранок, обід, вечір, на роботу, на природу, на вихід в магазин і так далі, і тому подібне.

Однак треба знати, що спочатку крихітні сумочки винайшли й розробили саме для чоловіків, і було це ще в Середньовіччі. Сумочка тоді була фактично кишенею для чоловіка.

Сумочки чіпляли на пояс, тримали там ключі, гроші та інші корисні речі. І, до слова, ці сумочки тоді, як і весь чоловічий костюм, прикрашали мереживом, вишивкою, китицями й іншими милотами, які б нині назвали "жіночими".



Сумочки – особливо крихітні – спершу створили саме для чоловіків / Фото unsplash

Так, так, знаємо, про що ти подумав. Правда, зараз мода на сумочки чоловіків повернулася. Однак називаємо ми їх більш, скажімо так, "чоловічно" – бананками.

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