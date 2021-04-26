Мабуть, серед наших читачів є ті, котрі перуть одяг після кожного носіння. Але чи варто настільки часто прати джинси? Експерти дали відповідь на це питання, а також поділилися кількома корисними порадами. З їхньою допомогою джинси прослужать тобі якомога довше.

Ясна річ, що джинси стали невіддільною складовою нашого гардеробу. Тож не дивно, що на повсякдень ми з радістю носимо їх, насолоджуючись можливістю мати стильний вигляд, а також почуватися комфортно. Але досі точаться дискусії, пов'язані з тим, наскільки часто потрібно прати джинси. В експертів є відповідь на це питання.

Варте уваги Як носити шорти чоловікові: 4 поширені помилки, яких слід уникати

Чи слід прати джинси після кожного носіння?

Деякий одяг однозначно варто випрати після носіння. Наприклад, твої бігові шорти та футболку. Чого не скажеш про джинси. Чим довше ти не переш свої джинси, тим краще ти турбуєшся про довкілля. Адже усі ми знаємо, що для їхнього прання потрібно значно більше води. А також прання деніму – одна з причин забруднення світового океану мікрочастками пластику.



Експерти рекомендують прати джинси раз на місяць / Фото Unsplash

За словами фахівців з прання, джинси слід прати ЛИШЕ 1 РАЗ НА МІСЯЦЬ. Це також стосується одягу з льону, шовку та синтетичних тканин.

Чому не потрібно прати одяг надто часто?

Тобі не слід прати свої улюблені речі щодня. По-перше, це неабияк зношує твій одяг, розтягуючи мікроволокна. По-друге, ти витрачаєш надто багато води на це, а також електроенергії.

Якщо ж ти збираєшся прати одяг, то варто звернути увагу на температуру води. Краще віддати перевагу холодній або теплій, адже гаряча може стати причиною псування речей. Вони можуть суттєво зменшитися, через що носити їх буде просто неможливо.



Чим рідше ти переш одяг, тим довше він прослужить / Фото Unsplash

Джинсовий одяг можна узагалі не прати

Здивований? Ми також. Виявляється, джинсовий одяг можна не прати узагалі. Експерти рекомендують відчищати забруднені місця за допомогою води та мила. Максимальна екологічність, ми вважаємо.

Якщо хочеш позбутися неприємного запаху – поклади джинси у зіп-пакет і залиши їх у морозильній камері на кілька годин. Морозна свіжість. Усе як у рекламі, якщо ти її ще пам'ятаєш.

Також варто розуміти, що кожне прання джинсів не лише руйнує їхні волокна, а й позбавляє їх кольору. Денім, який прали надто часто, швидше рветься та втрачає свій зовнішній вигляд.



Для освіження джинсів можна покласти їх до морозильника / Фото Unsplash

Візьми на озброєння Чоловічий бомбер: поширені помилки під час носіння трендової куртки

Звичайно ж, лише тобі вирішувати, як часто прати джинси. Одне ми можемо сказати впевнено: чим рідше ти це робитимеш, тим довше вони тобі прослужать. А це вже упевнений крок до відповідального споживання!

