Як підготуватися до поїздки влітку: короткі поради, корисні кожному водію
16 травня 2024, 06:27Читать новость на русском
Джерело:Top Rent A Car
Температура влітку часто висока, тож у справному автомобілі пересуватися куди комфортніше, ніж пішки. Це також найжвавіша пора року, коли люди подорожують та їздять у відпустки.
Ми ж зараз пропонуємо тобі 10 порад, які зроблять твою поїздку безпечнішою. І такою, якою від щирого серця можна буде насолоджуватися.
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10 корисних порад водіям для мандрівок улітку
- Склади план своєї подорожі. Якщо хочеш подорожувати автомобілем влітку, краще мати план маршруту. Ознайомся з прогнозом погоди в тих місцях, куди хочеш поїхати, щоб уникнути неприємностей. Слідкуй за станом доріг і дорожнім рухом, щоб оминати дні з найбільшим трафіком. Варто відмовитися від поїздок у найспекотніші години.
- Перевір технічний стан свого автомобіля. Якщо збираєшся в тривалу подорож, перевір стан автомобіля, щоб за потреби вчасно відремонтувати його. Зверни особливу увагу на гальма, вони повинні бути в ідеальному стані. Не забудь також про шини та масло.
- Перевір, чи взяв усі необхідні документи. Це документи на автомобіль, водійське посвідчення, посвідчення особи (паспорт), віньєтку, страховку цивільної відповідальності перед третіми особами та закордонний паспорт (якщо раптом їдеш за кордон).
- Одягай зручний та відповідний одяг. Дуже важливо, коли вирушаєш у подорож влітку, правильно підібрати одяг. Через високі температури необхідно вибирати той одяг, в якому ти будеш почувати себе прохолодно і який не буде створювати тобі дискомфорт.
- Вибери правильне місце для багажу. Переконайтеся, що маєш гарну видимість. Не перевантажуй авто, це призведе до більшої витрати палива.
- Частіше зупиняйся і відпочивай. Варто зупинятися на перепочинок кожні дві години. Це знизить ризик втоми та втрати концентрації. На перерві вийди з машини, розминай тіло кілька хвилин і випий чогось освіжального.
- Їж щось легке. Гідратація дуже важлива, тому переконайся, що п'єш більше рідини під час поїздки. Уникай важких страв, так ти почуватимешся краще.
- Не забудь про окуляри. Якщо ти носиш діоптрійні окуляри, переконайся, що вони у тебе є, або візьми ще пару в машину. Те саме стосується сонцезахисних окулярів, вони дуже корисні, особливо в сонячні літні дні.
- Правильно використовуй кондиціонер. Температура в автомобілі дуже важлива. Найправильніша температура для літніх місяців – це 22 чи 23 градуси. Але й не забувай, що кондиціонер збільшує витрату палива.
- Дотримуйся правил дорожнього руху. Не забувай про безпеку руху. Рухайся в правильному ряді. Постійно тримай дистанцію та швидкісний режим.