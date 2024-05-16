Как подготовиться к поездке летом: краткие советы, полезные каждому водителю
16 мая 2024, 06:27Читати новину українською
Источник:Top Rent A Car
Температура летом часто высокая, поэтому в исправном автомобиле передвигаться куда комфортнее, чем пешком. Это также самое оживленное время года, когда люди путешествуют и ездят в отпуска.
Мы же сейчас предлагаем тебе 10 советов, которые сделают твою поездку более безопасной. И такой, которой от всей души можно будет наслаждаться.
Смотри также "Идеальный компаньон": в США продают собаку-робота, метающую огонь – апокалиптическое видео
10 полезных советов водителям для путешествий летом
- Составь план своего путешествия. Если хочешь путешествовать на автомобиле летом, лучше иметь план маршрута. Ознакомься с прогнозом погоды в тех местах, куда хочешь поехать, чтобы избежать неприятностей. Следи за состоянием дорог и дорожным движением, чтобы обходить дни с наибольшим трафиком. Стоит отказаться от поездок в самые жаркие часы.
- Проверь техническое состояние своего автомобиля. Если собираешься в длительное путешествие, проверь состояние автомобиля, чтобы при необходимости вовремя отремонтировать его. Обрати особое внимание на тормоза, они должны быть в идеальном состоянии. Не забудь также о шинах и масле.
- Проверь, взял ли все необходимые документы. Это документы на автомобиль, водительское удостоверение, удостоверение личности (паспорт), виньетку, страховку гражданской ответственности перед третьими лицами и загранпаспорт (если вдруг едешь за границу).
- Надевай удобную и соответствующую одежду. Очень важно, когда отправляешься в путешествие летом, правильно подобрать одежду. Из-за высоких температур необходимо выбирать ту одежду, в которой ты будешь чувствовать себя прохладно и которая не будет создавать тебе дискомфорт.
- Выбери правильное место для багажа. Убедитесь, что имеешь хорошую видимость. Не перегружай авто, это приведет к большему расходу топлива.
- Чаще останавливайся и отдыхай. Стоит останавливаться на передышку каждые два часа. Это снизит риск усталости и потери концентрации. На перерыве выйди из машины, разминай тело несколько минут и выпей что-то освежающее.
- Ешь что-то легкое. Гидратация очень важна, поэтому убедись, что пьешь больше жидкости во время поездки. Избегай тяжелых блюд, так ты будешь чувствовать себя лучше.
- Не забудь про очки. Если ты носишь диоптрийные очки, убедись, что они у тебя есть, или возьми еще пару в машину. То же касается солнцезащитных очков, они очень полезны, особенно в солнечные летние дни.
- Правильно используй кондиционер. Температура в автомобиле очень важна. Самая правильная температура для летних месяцев – это 22 или 23 градуса. Но и не забывай, что кондиционер увеличивает расход топлива.
- Соблюдай правила дорожного движения. Не забывай о безопасности движения. Двигайся в правильном ряду. Постоянно держи дистанцию и скоростной режим.