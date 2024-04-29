Коштує робопес-вогнемет Термонатор (Thermonator) трохи менше за 10 тисяч доларів і є законним у всіх штатах, окрім одного. І, слід сказати, назва його цілком виправдана.
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Робопес-вогнемет Термонатор вже продається вільно у США
Компанія Throwflame базується в Огайо і спеціалізується на вогнеметах та аксесуарах до них. Минулого тижня, 23 квітня, вона дебютувала зі своїм Термонатором, який вже продається за 9420 доларів і є легальним у всіх штатах, окрім Меріленду.
На відеозаписах роботи Термонатора видно, що він скидається на чотириногого робота-пилососа, тільки-от з лазерною гарматою на спині.
Цей робопес виконує різні трюки та стріляє полум'ям: дивися відео Throwflame
Throwflame позиціює Термонатора як "першого в історії робота-собаку з вогнеметом".
- Він, мовляв, "готовий до всього", враховуючи запобігання лісовим пожежам, допомогу сільському господарству та охорону довкілля.
- Його радіус контролю – близько 10 метрів, ним можна дистанційно керувати через додаток, і він оснащений системою уникнення перешкод.
Який має вигляд Термонатор / Фотографії Throwflame
Цифровий собака також доступний для "розваг та спецефектів" на будь-якій вечірці, де немає дітей та алкоголю.
- Споживачі у мережі поки що в захваті від неймовірної "іграшки". "Мені подобається, як він радісно стрибає крізь полум'я. Хороший хлопчик!" – пише користувач X @PCPeter5. "Ідеальний компаньйон для мене! Так!" – додає @DEX_exile.
- Але не всі задоволені дебютом Thermonator. "Ви ж розумієте, що антиутопічна наукова фантастика не повинна надихати?" – зауважив @GuanoLad, а @NeedBirds поцікавився: "Гей, який головний меседж фільму "Термінатор"? Ви, хлопці, дивилися все це?"
Вогнемет ARC, встановлений на робопсі, до слова, також є розробкою компанії Throwflame. І сам по собі коштує, залежно від комплектації, від 700 до 900 доларів.