Підступні феромони: яких жінок чоловіки найчастіше забувають

Кожна людина має унікальний запах і виділяє феромони. Вони здатні приваблювати потенційних партнерів, або й відштовхувати. Утім, діють феромони дуже індивідуально.

До того ж ця індивідуальність розчиняється, якщо чоловік підтримує багато різних відносин. Здатність розрізняти запахи партнерів у такого чоловіка поступово притуплюється. Чи не це – причина того, що чоловіки легко забувають колишніх?

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Запах і секс

Феромони – маркери комунікації тварин на хімічному рівні – відкрив у 1962 році біолог із Німеччини, лауреат Нобелівської премії з хімії Адольф Бутенандт.

Він встановив, що людина будь-якої статі має запах, який впливає на її сексуальне життя.

А от те, що люди здатні зчитувати ці запахи, і на основі цього підбирати собі партнерів – довів аж у 2004 році нейробіолог зі США (і також лауреат Нобелівської премії – з фізіології й медицини) Річард Ексел.

Він відкрив гени, які кодують білки для вловлювання специфічних запахів.

Отже, наприклад, чоловік за кілька секунд спілкування з жінкою не тільки на розумовому, інтуїтивному, а й на біологічному рівні може зрозуміти, чи гарна з неї вийде партнерка.

Ну, звісно, це за умови, якщо у ту мить на жінці не буде ароматів косметики, парфумів і так далі і тому подібного.



Якщо не заважатимуть косметика й парфуми, чоловік вибере партнерку за запахом / Фото unsplash

Феромони і пам'ять

Найцікавіше тут те, що людина здатна запам'ятовувати запах партнера. Це у 2010 році незалежно один від одного встановили вчені з Ліверпуля у Британії і Філадельфії у США.

Вони відкрили білок дарцин, який стимулює пам'ять зафіксувати специфічний запах.

Причому чоловіки, які мають одну постійну партнерку, її запах сприймають надзвичайно чітко. За запахом вони відчувають не тільки її стан здоров'я, а й навіть настрій.

А от коли сексуальних контактів у чоловіка багато, і з різними жінками, то – у пам'яті запахів фіксуються тільки ті, які мають яскраво виражений фон феромонів (а не парфумів, якими б дорогими вони не були).



Є великий ризик, що серед "біологічно забутих" буде "саме та" / Фото unsplash

Прикро, але– просто сильніший. А от вибір партнерки, яка крокуватиме поруч усе життя, м'яко кажучи, може відчутно ускладнитися.

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