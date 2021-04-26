Підступні феромони: яких жінок чоловіки найчастіше забувають

Джерело:24 канал
Кожна людина має унікальний запах і виділяє феромони. Вони здатні приваблювати потенційних партнерів, або й відштовхувати. Утім, діють феромони дуже індивідуально.
До того ж ця індивідуальність розчиняється, якщо чоловік підтримує багато різних відносин. Здатність розрізняти запахи партнерів у такого чоловіка поступово притуплюється. Чи не це – причина того, що чоловіки легко забувають колишніх?
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Феромони – маркери комунікації тварин на хімічному рівні – відкрив у 1962 році біолог із Німеччини, лауреат Нобелівської премії з хімії Адольф Бутенандт.
А от те, що люди здатні зчитувати ці запахи, і на основі цього підбирати собі партнерів – довів аж у 2004 році нейробіолог зі США (і також лауреат Нобелівської премії – з фізіології й медицини) Річард Ексел.
Отже, наприклад, чоловік за кілька секунд спілкування з жінкою не тільки на розумовому, інтуїтивному, а й на біологічному рівні може зрозуміти, чи гарна з неї вийде партнерка.
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Найцікавіше тут те, що людина здатна запам'ятовувати запах партнера. Це у 2010 році незалежно один від одного встановили вчені з Ліверпуля у Британії і Філадельфії у США.
Причому чоловіки, які мають одну постійну партнерку, її запах сприймають надзвичайно чітко. За запахом вони відчувають не тільки її стан здоров'я, а й навіть настрій.
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