Щоби не зіпсувати стосунки зі своєю коханою потрібно уникати помилок, які припускають більшість чоловіків. Розповідаємо, чого не варто робити, аби твоя дівчина не дула щоки та не ображалася, а ти, своєю чергою, не гадав, що ж сталося.

Ми, чоловіки, надзвичайно неуважні, тож можемо просто не збагнути, що встигли образити свою кохану. Men 24 пройдеться по 5 помилках у стосунках, яких припускають більшість чоловіків!

Варте уваги Як не зіпсувати стосунки: 5 золотих правил спільного проживання з дівчиною

1. Забуваєш про річницю

Ні в якому разі не варто забувати про річницю ваших стосунків. Не дарма ж ця тема настільки популярна у романтичних комедіях.

Пояснюємо, чому це настільки важливо. Жінка готується до кожної річниці, підбирає вбрання та подарунки. Тож буде дуже прикро, якщо ти у цей день виберешся з друзями на футбол або у паб.



Пам'ятай, що твоя кохана готується до річниці відповідально / Фото adobestock

2. Скупий на компліменти

Панянки люблять вухами, тож компліменти повинні сипатися на них регулярно. Тож не забувай похвалити її неймовірну красу, кулінарні здібності та й узагалі тішитися, що тобі з нею надзвичайно пощастило.

Якщо ти будеш щедрим на теплі слова, між вами завжди буде порозуміння. Тим паче, що це дозволить розтопити кригу навіть найбільш ображеної панянки.

3. Уникаєш відвертих питань

У стосунках ви маєте бути відвертими. Особливо тоді, коли питання стосуються інтимного життя. Не соромся запитувати її, що їй подобається, а що – ні. Ясна річ, що тобі потрібно буде продумати, як саме поставити питання так, щоб не образити свою кохану.

Відповіді на питання дозволять тобі щось змінити та вдосконалити у своєму житті. Але не потрібно надто тиснути на неї, якщо вона не готова відповідати вже і зараз.



Не забувай ставити відверті питання, які можуть покращити ваші стосунки / Фото istock

4. Ти не цікавишся

Гармонічні стосунки тримаються також на зацікавленості один одним. Тож намагайся вникати в суть того, що відбувається у її житті. Ясна річ, що ти не можеш стати гуру манікюру або стилістом від Бога. Але це не заважає звернути увагу на зміни в її образі, які так і напрошуються на комплімент.

Якщо нічого не тямиш у тому, про що вона говорить – не бійся перепитати. Вона це однозначно оцінить. Адже так ти покажеш, що тобі дійсно цікаво.

5. Ти нерішучий

Жінки віддають перевагу впевненим чоловікам поруч із собою. Тож відкинь усі сумніви та вагання. Не бійся брати на себе відповідальність та приймати рішення, які стосуються важливих моментів у вашому житті.

Пам'ятай про те, що рішучий чоловік дарує жінці впевненість, що вона у безпеці та затишку.



Жінки цінують рішучих чоловіків / Фото Giovanni and Carmen Photography ​

Намагайся уникати цих помилок, аби не доводилося о 3 ночі шукати квіткову крамницю та співати серенади під балконом.

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