Коварные феромоны: каких женщин мужчины чаще всего забывают
Каждый человек имеет уникальный запах и выделяет феромоны. Они способны привлекать потенциальных партнеров, или отталкивать. Впрочем, действуют феромоны очень индивидуально.
Источник:24 канал
К тому же эта индивидуальность растворяется, если мужчина поддерживает много различных отношений. Способность различать запахи партнеров у такого мужчины постепенно притупляется. Не это ли – причина того, что мужчины легко забывают бывших?
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Запах и секс
Феромоны – маркеры коммуникации животных на химическом уровне – открыл в 1962 году биолог из Германии, лауреат Нобелевской премии по химии Адольф Бутенандт.
- Он установил, что у человека любого пола есть запах, который влияет на его сексуальную жизнь.
А вот то, что люди способны считывать эти запахи, и на основе этого подбирать себе партнеров – доказал аж в 2004 году нейробиолог из США (и также лауреат Нобелевской премии – по физиологии и медицине) Ричард Эксел.
- Он открыл гены, кодирующие белки для улавливания специфических запахов.
Так что, например, мужчина за несколько секунд общения с женщиной не только на умственном, интуитивном, но и на биологическом уровне может понять, хорошая ли из нее выйдет партнерша.
- Ну, конечно, это при условии, если в тот момент на женщине не будет ароматов косметики, парфюмерии и так далее и тому подобного.
Если не будет мешать косметика и духи, мужчина выберет партнершу по запаху / Фото unsplash
Феромоны и память
Самое интересное здесь то, что человек способен запоминать запах партнера. Это в 2010 году независимо друг от друга установили ученые из Ливерпуля в Великобритании и Филадельфии в США.
- Они открыли белок дарцин, который стимулирует память зафиксировать специфический запах.
Причем мужчины, у которых одна постоянная партнерша, ее запах воспринимают очень четко. По запаху они чувствуют не только ее состояние здоровья, но даже и настроение.
- А вот когда сексуальных контактов у мужчины много, и с разными женщинами, то – в памяти запахов фиксируются только те, которые имеют ярко выраженный фон феромонов (а не духов, какими бы дорогими они ни были).
Есть большой риск, что среди "биологически забытых" будет "та самая" / Фото unsplash
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