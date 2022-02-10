Піна ледь прикриває пишний бюст: акторка Фабіола Сіммінелла знялася голою у ванній

Цього разу під нашим прицілом незрівнянна Фабіола Сіммінелла. Сексуальна італійська актриса знається на тому, що подобається її підписникам. І саме це вона публікує в мережі.

Красуня знялася у відвертій фотосесії у ванній. На світлинах, які Фабіола Сіммінелла виклала в інстаграмі, актриса позує повністю голою. Єдине, що на ній є, – рушник на голові. Пишний же бюст прикриває піна.

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Не дивно, що прихильники актриси, як і ми, у захваті від неї. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Я закоханий у тебе";

"Ти просто незрівнянна";

"Руки можна було й опустити";

"Яка ж ти красива";

"Фабіола, ти прекрасна";

"Тобою можна милуватися вічність";

"Як завжди розкішна";

"Піна буквально пестить твоє тіло".



Фабіола Сіммінелла знялася абсолютно голою / Фото з інстаграму Сіммінелли



Фабіола Сіммінелла знялася абсолютно голою / Фото з інстаграму Сіммінелли

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Фабіола Сіммінелла викликає непідробний захват. Тож було б вкрай дивно, якби ми не нагадали тобі про те, що на нашу героїню слід підписатися. Долучися до її армії прихильників, щоб одним з перших насолоджуватися гарячими фото.