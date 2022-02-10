Пена едва прикрывает пышный бюст: актриса Фабиола Симминелла снялась голой в ванной

10 февраля 2022 , 01:22
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Источник:

инстаграм Фабиолы Симминеллы

На этот раз под нашим прицелом несравнимая Фабиола Симминелла. Сексуальная итальянская актриса разбирается в том, что нравится ее подписчикам. И конкретно это она публикует в сети.

Красавица снялась в откровенной фотосессии в ванной. На фотографиях, которые Фабиола Симминелла выложила в инстаграме, актриса позирует полностью обнаженной. Единственное, что на ней есть, – полотенце на голове. Пышный же бюст прикрывает пена.

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Неудивительно, что поклонники актрисы, как и мы, в восторге от нее. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Я влюблен в тебя";
  • "Ты просто несравнима";
  • "Руки можно было и опустить";
  • "Какая же ты красивая";
  • "Фабиола, ты прекрасна";
  • "Тобою можно любоваться вечностью";
  • "Как всегда роскошна";
  • "Пена буквально ласкает твое тело".


Фабиола Симминелла снялась совершенно голой / Фото с инстаграма Симминеллы


Фабиола Симминелла снялась совершенно голой / Фото с инстаграма Симминеллы

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Фабиола Симминелла вызывает неподдельный восторг. Поэтому было бы удивительно, если бы мы не напомнили тебе о том, что на нашу героиню следует подписаться. Присоединись к ее армии поклонников, чтобы одним из первых наслаждаться горячими фото.

Автор: Назарій Лазур