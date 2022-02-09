На своїй сторінці красуня виклала спокусливе фото. На ньому вона позує у чорному суцільному купальнику, який дозволяє вдосталь помилуватися її бездоганними вигинами. А ось особливої уваги заслуговує пишний бюст Аїди Єспіки.
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Зізнаємося відверто, італійська модель викликає неабиякий захват у нашій редакції. З нами солідарні прихильники красуні. Вони, до слова, буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Надзвичайна богиня";
- "Яка ж ти красива";
- "Фантастична жінка";
- "У тебе неймовірний бюст";
- "Ти прекрасна";
- "Аїда, ти буквально заворожила мене";
- "Я закоханий у тебе";
- "Розкішна королева";
- "Чому ти така бездоганна?".
Гаряче фото Аїди Єспіки сподобалося її підписникам / Фото з інстаграму Єспіки
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