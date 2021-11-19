На пляжі у купальнику: модель Наталі Росер показала свій літній офіс

Цього разу під нашим прицілом неймовірна австралійська модель Наталі Росер. Красуня вирішила вбити відразу двох зайців, поєднавши роботу з відпочинком. Принаймні про це свідчать фото, на яких вона позує у купальнику з ноутбуком на колінах.

Ефектні кадри Наталі Росер зробила під час відпочинку у Сіднеї. І ми, будемо відвертими, теж не відмовилися б від такого офісу. А то вже не гріють ані батареї, ані гарячі коктейлі.

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Прихильникам Наталі Росер шалено сподобалися фото, якими вона поділилася в мережі. Тож вони засипали красуню не лише лайками, а й були максимально щедрими на компліменти. Традиційно лови найкращі з них, а після цього гайда милуватися кадрами:

"Найкрасивіша дівчина у мережі";

"Ти просто бездоганна";

"Вау, просто неможливо відірвати погляду";

"Ти надзвичайно сексуальна";

"Ангел, в якого просто неможливо не закохатися";

"Тобі дуже личить літо";

"Спокуслива крихітка";

"Абсолютно приголомшлива";

"Дуже мила та дуже гаряча".



Наталі Росер знялася у бікіні під час відпочинку / Фото з інстаграму Росер



Наталі Росер знялася у бікіні під час відпочинку / Фото з інстаграму Росер



Наталі Росер знялася у бікіні під час відпочинку / Фото з інстаграму Росер

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Ми просто у захваті від Наталі Росер. Воно й не дивно, адже модель регулярно тішить нас гарячими фотографіями. І, щоб не пропустити порцію свіженького, – підпишися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона публікує в мережі.