На пляжі у купальнику: модель Наталі Росер показала свій літній офіс
Джерело:інстаграм Наталі Росер
Цього разу під нашим прицілом неймовірна австралійська модель Наталі Росер. Красуня вирішила вбити відразу двох зайців, поєднавши роботу з відпочинком. Принаймні про це свідчать фото, на яких вона позує у купальнику з ноутбуком на колінах.
Ефектні кадри Наталі Росер зробила під час відпочинку у Сіднеї. І ми, будемо відвертими, теж не відмовилися б від такого офісу. А то вже не гріють ані батареї, ані гарячі коктейлі.
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Прихильникам Наталі Росер шалено сподобалися фото, якими вона поділилася в мережі. Тож вони засипали красуню не лише лайками, а й були максимально щедрими на компліменти. Традиційно лови найкращі з них, а після цього гайда милуватися кадрами:
- "Найкрасивіша дівчина у мережі";
- "Ти просто бездоганна";
- "Вау, просто неможливо відірвати погляду";
- "Ти надзвичайно сексуальна";
- "Ангел, в якого просто неможливо не закохатися";
- "Тобі дуже личить літо";
- "Спокуслива крихітка";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Дуже мила та дуже гаряча".
Наталі Росер знялася у бікіні під час відпочинку / Фото з інстаграму Росер
Наталі Росер знялася у бікіні під час відпочинку / Фото з інстаграму Росер
Наталі Росер знялася у бікіні під час відпочинку / Фото з інстаграму Росер
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Ми просто у захваті від Наталі Росер. Воно й не дивно, адже модель регулярно тішить нас гарячими фотографіями. І, щоб не пропустити порцію свіженького, – підпишися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона публікує в мережі.