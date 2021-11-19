На пляже в купальнике: модель Натали Росер показала свой летний офис

19 ноября 2021 , 04:39
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Источник:

инстаграм Натали Росер

На этот раз под нашим прицелом невероятная австралийская модель Натали Росер. Красавица решила убить сразу двух зайцев, соединив работу с отдыхом. По крайней мере, об этом свидетельствуют фото, на которых она позирует в купальнике с ноутбуком на коленях.

Эффектные кадры Натали Росер сделала во время отдыха в Сиднее. И мы, будем откровенны, тоже не отказались бы от такого офиса. А то уже не греют ни батареи, ни горячие коктейли.

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Поклонникам Натали Росер безумно понравились фото, которыми она поделилась в сети. Поэтому они засыпали красавицу не только лайками, но и были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно лови лучшие из них, а после этого айда любоваться кадрами:

  • "Самая красивая девушка в сети";
  • "Ты просто безупречна";
  • "Вау, просто невозможно оторвать взор";
  • "Ты очень сексуальна";
  • "Ангел, в которого просто невозможно не влюбиться";
  • "Тебе очень подходит лето";
  • "Соблазнительная малютка";
  • "Абсолютно потрясающая";
  • "Очень милая и очень горячая".


Натали Росер снялась в бикини во время отдыха / Фото с инстаграма Росер


Натали Росер снялась в бикини во время отдыха / Фото с инстаграма Росер


Натали Росер снялась в бикини во время отдыха / Фото с инстаграма Росер

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Мы просто в восторге от Натали Росер. Оно и не удивительно, ведь модель регулярно радует нас горячими фотографиями. И чтобы не пропустить порцию свеженького, – подпишись на нее. Гарантируем тебе понравится то, что она публикует в сети.

Автор: Назарій Лазур