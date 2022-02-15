Подорожі в часі: де шукати межу між наукою та фантастикою

Чи можливі подорожі в часі? Коротка відповідь: так, і ти робиш це просто зараз — мчиш у майбутнє зі швидкістю, яка вражає, одна секунда на секунду.

Звісно, у часі ти рухаєшся з однаковою швидкістю майже завжди. Чи ти дивишся, як висихає фарба, і хочеш, щоб час якнайшвидше закінчився, а він тягнеться вічність. Чи ти хочеш мати більше годин для спілкування з друзями, а вони зникають, наче й не було

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Чи можливі подорожі в часі: про що розповідають фантасти

Але це не той вид подорожей у часі, який захопив незліченну кількість письменників-фантастів чи стимулював розвиток цілого жанру у кіно. Пригадай, як у франшизах "Доктор Хто", "Зоряний шлях" чи "Назад у майбутнє" герої лізуть у якийсь дикий транспортний засіб, щоб полетіти в минуле або повернутись у майбутнє, а потім боряться з наслідками своїх польотів.

От – людство приваблює ідея змінити минуле або наперед побачити майбутнє! Та, на жаль:

Поки жодна людина не демонструвала такий вид подорожі – у часі вперед чи назад, як ми бачили у науковій фантастиці.

І жодна людина поки й не запропонувала спосіб відправити людину через значні проміжки часу, причому так, щоб не знищити її у дорозі.

Як зазначав Стівен Хокінг у книзі "Чорні діри та дитячі всесвіти" – "найкращий доказ, що подорож у часі неможлива і ніколи не буде можливою, в тому, що до нас не вдерлися орди туристів із майбутнього".

А тим часом кожен твір художньої літератури про подорожі в часі створює свою власну версію простору-часу, приховуючи одну або кілька наукових перешкод і парадоксів, щоб досягти своїх сюжетних вимог. Утім, це не робить той чи інший твір менш цікавим, радше навіть навпаки.



У фантастичних творах подорожі в часі – проста річ, але реальність інша / Фото unsplash

Чи можливі подорожі в часі: що каже наука

І це дійсно так. Але. Наука підтримує певну кількість ідей про час, які допускають його, скажімо так, нестандартні зміни.

Наприклад, спеціальна теорія відносності Альберта Ейнштейна припускає, що час є ілюзією, яка рухається відносно спостерігача.

А спостерігач, який рухається майже зі швидкістю світла, буде зазнавати вплив часу набагато повільніше, ніж спостерігач у спокої.

Далі – є теорії червоточин (кротовин), чорних дір, струн, вакуумних пончиків, космічних спагетті тощо. Але наразі вони ближчі до науково-фантастичних книг та фільмів, ніж до науки.

Тому далі, у наступних матеріалах до теми, розповімо тільки про найцікавіше.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.