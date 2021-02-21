Погані новини для людей, які використовують смайли: це вже не круто

Невже смайлики (або емодзі), які так часто трапляються у листуваннях – вчорашній день? Дискусія з такою темою на початку 2021 року зіткнула у мережі представників двох поколінь – міленіалів та зумерів.

У ютубі, тіктоку та на інших платформах у мережі міленіали та зумери полюбляють сперечатися щодо типових ознак своїх культур. Завужені джинси – вдягати чи спалити? Зачіска з проділом збоку (side parts) – ознака стариганів чи модний тренд? Але найгостріша тема – смайлики.

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Що не так зі смайликами та емодзі

Ось що зауважили журналісти CNN у дискусії навколо смайлів:

"Що не так зі смайликами?" – запитав один користувач у коментарі в тіктоку. Інший відповів: "Це так недоречно!"

Жінка у відео зізналася, що майже припинила використовувати емодзі, коли дізналася, що її діти їх уникають.

Підліток: "Мені 15, і я вам скажу: використовуйте смайлик BC (до нашої ери – Men 24) – ми точно не збираємося."

17-річний Ксав'є назвав смайли надто "улесливими", та й "використовує їх не так багато людей" його віку.

21-річний Валід: "Я перестав користуватися емодзі, бо помітив, як користуються ним люди похилого віку – моя мама, старші брати й сестри".

А от 21-річна Стейсі вважає сумні смайли такими, які яскравіше та драматичніше показують емоції. Тоді як смайли про сміх їй неприємні: "Мені вони не подобаються. Моя мама ними навіть не користується".



Між покоління постала нова стіна – стіна зі смайлів / Фото unsplash

Гретхен Маккалок, інтернет-лінгвіст та автор книги "Тому що Інтернет: Розуміння нових мовних правил", пояснила це так:

"Якщо ви показуєте цифровий сміх роками й роками однаково, він починає видаватися нещирим".

Дуже коротко про різницю між міленіалами та зумерами

Міленіали – люди, які народилися між 1981 і 2000 роками (умовно і приблизно).

Зумери – народжені у ХХІ столітті (від 2001 і далі).

Що й змусило зумерів шукати нові способи сигналізувати про свій настрій. Тим більше, що їхнє покоління – дуже саркастичне, на відміну від міленіалів, які віддавали перевагу "буквальним" емоціям.

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