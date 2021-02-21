Неужели смайлики (или эмодзи), которые так часто попадаются в переписках – вчерашний день? Дискуссия с такой темой в начале 2021 столкнула в сети представителей двух поколений – миллениалов и зумеров.

В ютубе, тиктоке и на других платформах в сети миллениалы и зумеры любят спорить по поводу типичных признаков своих культур. Зауженные джинсы – надевать или сжечь? Прическа с пробором сбоку (side parts) – признак стариков или модный тренд? Но самая острая тема – смайлики.

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Что не так со смайликами и эмодзи

Вот что заметили журналисты CNN в дискуссии вокруг смайлов:

"Что не так со смайликами?" – спросил один пользователь в комментарии в тиктоке. Другой ответил: "Они так неуместны!"

Женщина в видео призналась, что почти прекратила использовать эмодзи, когда узнала, что ее дети их избегают.

Подросток: "Мне 15, и я вам скажу: используйте смайлик BC (до нашей эры – Men 24) – мы точно не собираемся".

17-летний Ксавье назвал смайлы слишком "льстивыми", да и "использует их не так много людей" его возраста.

21-летний Валид: "Я перестал пользоваться эмодзи, когда заметил, что пользуются им пожилые люди – моя мама, старшие братья и сестры".

А вот 21-летняя Стейси считает грустные смайлы такими, которые ярче и драматичнее показывают эмоции. Тогда как смайлы о смехе ей неприятны: "Мне они не нравятся. Моя мама ими даже не пользуется".



Между поколениями появилась новая стена – стена из смайлов / Фото unsplash

Гретхен Маккалок, интернет-лингвист и автор книги "Потому что Интернет: Понимание новых языковых правил", объяснила это так:

"Если вы показываете цифровой смех годами и годами одинаково, он начинает казаться неискренним".

Так что смайлики "износились". Что и заставило зуммеров искать новые способы сигнализировать о своем настроении. Тем более, что их поколение – очень саркастическое, в отличие от миллениалов, которые предпочитали "буквальные" эмоции.

Очень коротко о разнице между миллениалами и зумерами

Миллениалы – люди, которые родились между 1981 и 2000 годами (условно и приблизительно).

Зумеры – люди, рожденные в XXI веке (от 2001 и далее).