Продовжуємо міркувати про те, чому організм людини настільки недосконалий. І мовиться не тільки про зуби мудрості та слабкий хребет – сьогодні на Men 24 поговоримо про хімію.

Пам'ятаєш, ми на Men 24 писали про надто швидкий перехід до прямоходіння? Так от, він подарував людині ще одну проблему – тендітність нижніх кінцівок.

На цю ж тему Про зуби мудрості й слабкий хребет: коли еволюція звернула не туди – 1

Щоб людина могла ходити впевнено, у стопі людини сформувалося 26 рухомих кісток. Не дивно, що переломи й розтягнення в ногах – звичне явище у житті багатьох людей. Але зараз не про це – ми ж обіцяли хімію.

Синтез вітаміну C

Примати не здатні генерувати вітамін С у власному організмі.

Чому так сталося – загадка. Але ми повинні споживати його ззовні. А якщо не будемо – можемо отримати, наприклад, цингу.

Не кажучи вже про ослаблення імунітету.



Вітамін С потрібен людському організму, але він його сам не виробляє / Фото pinterest

Соски у чоловіків

Соски формуються на нашому тілі, ще коли воно у стадії зародка.

Чому так? Бо тоді ще не відомо, якої статі буде дитина.

Так і виходить, що в чоловіків соски є, але не мають жодної корисної функції.



Ну соски – то таке, нехай будуть, а от нащо забирати чуття феромонів? / Фото unsplash

Розпізнавання феромонів

Колись людина мала окремий орган (вомероназальний, або орган Якобсона – він досі є в котів, до слова) у нюховій системі, який розпізнавав феромони інших людей.

Простіше кажучи, він дуже сильно допомагав знайти собі ідеальну пару.

Але природа вирішила чомусь ускладнити цей процес – і забрала орган. А краще б забрала зуби мудрості.

Варто знати Моргенштерн: цікаві речі, про які люди знають зазвичай неправду