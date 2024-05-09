Без трусів, зате в шоломі: голий велосипедист зчинив фурор у Британії

Голому, тобто – абсолютно без жодного одягу, велосипедисту поліція дозволила спокійно їхати жвавою людною дорогою. Річ у тім, що він прямував додому.

Випадок трапився у Болтоні, що у Великій Британії. Водії сигналили чоловікові, що їхав велосипедом поруч, адже на ньому було лише взуття та жодного одягу. Правда, він подбав про безпеку – мав на голові шолом.

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Поліція дозволила велосипедисту їхати голим: пояснення приголомшує

Деякі люди, що побачили голого літнього пана, звернули увагу, що той у такому непристойному вигляді їхав повз школу. І, звісно, як свідомі громадяни – викликали поліцію.

Але реакція правоохоронців дещо приголомшила свідків: двоє офіцерів зупинили чоловіка, поспілкувалися з ним, а після цього дозволили продовжити рух.

Голого пана зупинили офіцери поліції, але поговорили з ним та відпустили / Колаж із відео Кінгслі Стівенсона

Кінгслі Стівенсон, свідок інциденту, розповів журналістам, що "помітив старого чоловіка з голим задом", якому "було байдуже до всього на світі".

Він проїжджав повз центр дозвілля, школу та дитячий садок. Ніхто ж не хоче такого бачити, не кажучи вже про дітей. Я подзвонив у поліцію, і мені сказали, що його зупинили, але дозволили їхати далі, бо він їхав додому,

– обурювався Кінгслі.

Він навіть зняв відео, щоб мати докази незвичайної ситуації. Він запитав у неординарного велосипедиста, коли той проїздив повз: "Що ви робите?!" На що почув відповідь: "Я роблю те, що хочу".

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Кажуть, велосипедисту було близько 60 років, але це, власне, значення не має. Річ у тім, що у Великій Британії насправді з'являтися оголеним у громадських місцях не заборонено. Тобто це не є правопорушенням, поки не доведено, що людина комусь нашкодила – спричинила переслідування, тривогу або страждання.