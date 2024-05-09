Случай произошел в Болтоне, что в Великобритании. Водители сигналили мужчине, который ехал на велосипеде рядом, ведь на нем была только обувь и никакой одежды. Правда, он позаботился о безопасности – имел на голове шлем.

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Полиция разрешила велосипедисту ехать голым: объяснение ошеломляет

Некоторые люди, которые увидели голого пожилого господина, обратили внимание, что тот в таком неприличном виде ехал мимо школы. И, конечно, как сознательные граждане – вызвали полицию.

Но реакция правоохранителей несколько ошеломила свидетелей: двое офицеров остановили мужчину, пообщались с ним, а после этого позволили продолжить движение.

Голого господина остановили офицеры полиции, но поговорили с ним и отпустили / Коллаж из видео Кингсли Стивенсона

Кингсли Стивенсон, свидетель инцидента, рассказал журналистам, что "заметил старого мужчину с голым задом", который "был безразличен ко всему на свете".

Он проезжал мимо центра досуга, школы и детского сада. Никто же не хочет такого видеть, не говоря уже о детях. Я позвонил в полицию, и мне сказали, что его остановили, но позволили ехать дальше, потому что он ехал домой,

– возмущался Кингсли.

Он даже снял видео, чтобы иметь доказательства необычной ситуации. Он спросил у неординарного велосипедиста, когда тот проезжал мимо: "Что вы делаете?!" На что услышал ответ: "Я делаю то, что хочу".

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Говорят, велосипедисту было около 60 лет, но это, собственно, значения не имеет. Дело в том, что в Великобритании на самом деле появляться обнаженным в общественных местах не запрещено. То есть это не является правонарушением, пока не доказано, что человек кому-то навредил – повлек преследование, тревогу или страдания.