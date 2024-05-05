А у 2017, коли мав лише 27, Джонсон переміг кандидата від республіканців Клода Філліпса, набравши 73% голосів, і виграв вибори до суддівського округу Дофін. Який шлях довелося пройти чоловікові? Розповідаємо на Men 24.

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Як Ханіф Джонсон "застрибнув" з-за ґрат у крісло судді

Ханіф Джонсон був студентом в Університеті Пенсильванії, коли у 2012 році потрапив до зали суду в кайданках. Його звинуватили у легкому нападі, змові та домаганнях. А за 20 років він опинився на лаві суддів як наймолодший суддя в історії штату.

Ханіф Джонсон тричі побував в ув'язненні, але спромігся змінити своє життя / Колаж 24 Каналу

Джонсон народився і виріс у Гаррісбурзі та мав важке дитинство. Але й відкрив у собі пристрасть до спорту. Він вирішив спробувати себе в команді з легкої атлетики, і це рішення назавжди змінило його життя.

Моя мати була наркоманкою, мій батько був наркоманом, моя бабуся була наркоманкою, моя тітка була наркоманкою, мій дядько був наркоманом, мій дідусь був наркоманом... Нас було 8 на 2-кімнатну квартиру, а моя мама мала велике серце і постійно брала до себе дітей з інших сімей,

– розповідав чоловік в інтерв'ю Huffpost у 2018 році.

Джонсон вирішив, що він не так хоче прожити своє життя. Тому почав займатися бігом. "Легка атлетика фактично врятувала мені життя". Але не полегшила його: хлопець кілька разів поставав перед судом, зокрема й за дідівщину, та потрапляв за ґрати.

До прикладу, під час одного з судів Джонсон випадково штовхнув офіцера. Його заарештували, звинувативши у залякуванні свідка під час судового процесу у справі про вбивство.

Я прийшов до суду в кайданах і наручниках... Це було дико, але присяжні повернулися з вироком "невинний",

– розповідав Джонсон.

Далі – гірше: "Я навіть не міг працювати в Uber після того, як мене визнали невинним. Проти мене використали запис про мій арешт" (Джонсон тоді пробув два тижні у тюрмі, поки не виграв суд).

Він виграв вибори судді у своєму окрузі з приголомшливим результатом / Фото з інстаграму Джонсона

Після закінчення університету Джонсон працював спеціалістом з питань сімейних ресурсів у рідному місті, допомагаючи молоді з груп ризику. А досвід взаємодії з правоохоронними органами підштовхнув чоловіка до кар'єри юриста.