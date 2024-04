Насправді деякі автовиробники зараз також продають парфуми. Чи відповідають вони іміджу автомобілів? Розповімо тобі далі!

Mercedes-Benz

На суші, на морі та в повітрі – ось що означають три пункти знаменитої зірки Mercedes. Відповідно до цього німецький автовиробник минулого року випустив на ринок три нові чоловічі аромати з саме такими назвами: парфумована вода Land, Sea і Air. Парфумеркою стала француженка Анна Фліп. Наразі вона є однією з найбільш популярних парфумерних художників у світі.



Аромати уособлюють відразу три стихії / Фото Mercedes

Аромати Mercedes створені на основі відповідних стихій. Наприклад, аромат Sea використовує аромат морських водоростей поряд з такими нотами, як мандарин. Особливість: три аромати можна придбати як трилогію. Флакони утворюють зірку Mercedes. Трилогія з трьома ароматами (30 мілілітрів кожен), доступна в шкіряному футлярі, коштує 130 євро.

Porsche

Преміальний бренд Porsche, що базується в Цуффенхаузені, також пропонує зацікавленим сторонам вибір різних ароматів. З минулого року одним з них є жіночий аромат Ruby від Porsche Design. Парфумером стала Майя Лерноут, яка також створювала аромати для Joop та інших дизайнерських брендів. Назва парфумованої води та колір флакона засновані на кольорі Porsche "Ruby Star Neo". Форма також нагадує дизайн зовнішнього дзеркала заднього виду спортивного автомобіля Porsche. До речі, дзеркало насправді інтегровано в основу.



Porsche представив жіночий аромат / Фото Porsche

Базова нота складається з ванілі, сандалу та мускусу. Аромат апельсинового цвіту надає відтінок свіжості в ноті серця. Мандарин і бергамот також використовуються як верхні ноти. 100 мілілітрів жіночого аромату коштує 109 євро.

Bentley

Не тільки німецькі преміальні автомобільні бренди мають аромати у своєму асортименті. Особливо популярним парфумом для чоловіків є інтенсивний аромат Bentley for Men від британського люксового бренду. Творіння парфумерів Наталі Лорсон з Франції та Firmenich (Versace, Jean Paul Gautier та багато інших) – лише один з багатьох ароматів Bentley.



Люксовий бренд авто також представив парфум / Фото Bentley

Парфуми були випущені у 2013 році як один з перших ароматів Bentley і характеризуються пряним, деревним запахом. Частково це пов'язано з кедровою деревиною, яка слугує базовою нотою. Аромат шкіри, чорного перцю та африканської рожевої герані, серед іншого, доповнюють враження від аромату. За 100 мілілітрів парфумованої води просять 49 євро.

Fiat

Fiat 500, мабуть, найпрестижніший автомобіль італійського бренду всіх часів. Спочатку з 1950-х до 1970-х років як Fiat Nuova 500, пізніше з 2007 року як новий субкомпакт; а з 2020 року також як новий Fiat e500, перший електромобіль від бренду, який є частиною Stellantis Group.



Fiat представив парфуми як для чоловіків, так і жінок / Фото Fiat

За два роки до цього були випущені два аромати: 500 for Him і 500 for Her. Думки особливо розділилися щодо флакона, який був змодельований на основі дизайну передньої частини культового італійського автомобіля. Аромат туалетної води, описаний як пудровий і деревний, поєднує ноти рожевого, чорного і сичуанського перцю з флорентійською лілією і грейпфрутом. 100 мілілітрів флакон коштує 25,99 євро.

Jaguar

Завдяки таким автомобілям, як E-Type, що виділяються на тлі конкурентів поєднанням елегантності та потужності, британський автомобільний бренд Jaguar зібрав відданих шанувальників. Для них, а також для всіх, хто є шанувальником британського бренду, Jaguar випустив низку чоловічих ароматів.



Jaguar представив солодко-фруктову туалетну воду / Фото Jaguar

Наприклад, популярна туалетна вода "Classic Gold", яка описується як солодко-фруктова і була випущена на ринок у 2012 році. Зокрема, верхня нота, яка складається з яблука, бергамоту та лайму, забезпечує свіжість. Аромат можна купити навіть в аптеках, де за 100 мілілітрів потрібно викласти близько 18 євро.